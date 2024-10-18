Προσκαλεί την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι στο νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η FIFA.

Όπως αποκάλυψε η ισπανική «Marca», η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ίντερ Μαϊάμι και στον Αργεντίνο της σταρ να «δώσουν το παρών» στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, από τις 15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Ίντερ Μαϊάμι θα κληθεί στη διοργάνωση ως η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στο φετινό MLS μετά την ολοκλήρωση της κανονικής του διάρκειας (στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ ακολουθούν τα playoffs, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται ο πρωταθλητής), με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

