Οι Μπακς προκρίθηκαν στα ημιτελικά του NBA Cup μετά τη νίκη τους επί των Ορλάντο Μάτζικ με 114-109 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 37 πόντους. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο «Giannis» μίλησε για το ματς ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα... τζογάρει στο Λας Βέγκας (όπου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο τελικός), τόνισε ότι το αποφεύγει καθώς είναι πολύ ανταγωνιστικός και αν αποφάσιζε να ασχοληθεί με αυτό θα ήταν δύσκολο να ξεφύγει.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε:

Για το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της σεζόν οι Μπακς έχαναν πολλά ματς στο τέλος, ενώ πλέον έχουν ανατρέψει την κατάσταση και τι έχει αλλάξει:

«Το συνηθίζεις. Έχουμε παίξει πολλά κοντινά παιχνίδια. Αν χάνεις με 15 πόντους έχει διαφορά. Όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια με αυτό τον τρόπο, μαθαίνεις. Άλλες φορές δεν παίζουμε καλά στο τέλος και άλλες παίζουμε καλύτερα.

Όταν παίζουμε σαν ομάδα, κυκλοφορούμε την μπάλα, παίζουμε ομαδικά, είμαστε καλύτεροι. Όταν παίζουμε hero ball , επειδή έχουμε εμένα τον Λίλαρντ και τον Μίντλετον - ο οποίος γερνάει, πλάκα κάνω - και δεν παίζουμε ομαδικά, έχουμε θέμα. Θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα παίξουμε πολλά κοντινά παιχνίδια. Ίσως τα 50 από τα 58 ματς που ακολουθούν. Το ίδιο και στα playoffs.

Μπορεί στα χαρτιά να μην μοιάζουμε καλοί, αλλά είμαστε μία ομάδα που μπορεί να παίξει καλή άμυνα, έχουμε παιδιά που δημιουργούν σουτ, που βάζουν σουτ».

Για τις συνεργασίες του με τον Λίλαρντ και αν είναι δικό τους play ή σύστημα:

«Είναι 100% σύστημα. Γυρίζει η μπάλα, που πάει σε εμένα και παίζω με τον Λίλαρντ. Τις περισσότερες φορές, όποιος μαρκάρει τον Λίλαρντ πρέπει να βγει μπροστά μου. Αν συμβεί αυτό, ο Λίλαρντ έχει ελεύθερο σουτ, άλλες φορές κόβει ο Μίντλετον ή σκοράρω εγώ. Ο Λίλαρντ είναι στα καλύτερά του όταν έχει χρόνο να πάρει απόφαση. Όλοι δουλεύουμε για να βρει το σουτ του, επειδή τότε είναι στα καλά του και παίζουμε ομαδικά».

Για το πώς περιμένει ότι θα δουλέψει ως τριάδα με τον Λίλαρντ και τον Μίντλετον:

«Ανυπομονώ να παίξουμε περισσότερα λεπτά μαζί. Όσο βρίσκουμε τον ρυθμό μας, επειδή όλοι είμαστε Alpha Male, πρέπει να έρθουμε μαζί ως ομάδα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε πάνω από 50 ματς μαζί που χρειαζόμαστε για να βελτιωθούμε. Ελπίζω να μείνουμε όλοι υγιείς και να πάμε εκεί που θέλουμε, δηλαδή στο τέλος».

Για τους Γκριν και Τζάκσον, που πήραν χρόνο συμμετοχής, τον Λίλαρντ που κάνει λιγότερα λάθη και γενικά τι κάνουν οι Μπακς και έχουν βελτιωθεί:

«Πρέπει να ξέρεις πού πας. Ο πόιντ γκαρντ πρέπει να ξέρει πού είναι οι συμπαίκτες σου ή τι άμυνα θα σε παίξουν. Στο ξεκίνημα των αγώνων ίσως παίξουν με παγίδες τον Λίλαρντ, κάτι που τον εκπλήσει. Στην αρχή της σεζόν ήταν ίσως δύσκολο να πασάρει, αλλά πλέον πασάρει σε εμένα ή τον Λόπεζ ή κάποιον άλλο.

Το ίδιο γίνεται και όταν ποστάρω. Στις πρώτες κατοχές δεν ξέρω πώς θα με μαρκάρουν. Ξέρω όμως πως όταν μου κάνουν double-team, όλοι πρέπει να είναι στην θέση τους. Στο ξεκίνημα της σεζόν δεν ήμασταν συγχρονισμένοι. Τώρα είμαστε, όταν μου κάνουν double-team... μπουμ, όταν κάνουν double-team στον Λίλαρντ... μπουμ. Όταν κάνω short roll όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να τους πασάρω. Δουλεύουμε σε αυτά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ενόψει της συνέχειας της σεζόν και των playoffs».

Για το πόσο σημαντικό είναι για τους Μπακς ότι είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four του NBA Cup για δεύτερη σερί χρονιά:

«Δεν ξέρω με ποιον παίζουμε και τις ομάδες που θα είναι εκεί. Είμαστε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε. Φέτος έχουμε περισσότερο χρόνο για να ξεκουραστούμε. Νομίζω πάμε την Πέμπτη εκεί, έχουμε προπόνηση την Παρασκευή και παίζουμε Σάββατο. Πέρυσι δεν είχαμε χρόνο, πήγαμε αργά, η προπόνηση ήταν δύσκολη γιατί ήμασταν κουρασμένοι και παίζαμε νωρίς. Εγώ επίσης είχα γενέθλια στο Λας Βέγκας, υποτίθεται ότι έπρεπε να τα γιορτάσω; Ίσως έπρεπε να γιορτάσω για να παίξω καλύτερα αν είχα αλκοόλ στον οργανισμό μου. Δεν πίνω.

Έχουμε περισσότερο χρόνο φέτος, είμαι χαρούμενος που πάμε στο Λας Βέγκας. Έχουμε αφήσει μία δουλειά στην μέση, θα περάσουμε καλά, θα παίξουμε καλό μπάσκετ, θα παλέψουμε, θα κάνουμε δύσκολη την ζωή σε όποιον αντιμετωπίσουμε και πάμε για νικες. Δεν θα πάμε απλώς για να πάμε εκεί, αλλά για να πάρουμε νίκες».

Για την ατάκα του Λίλαρντ ότι πέρυσι οι Μπακς έμειναν με μία άσχημη γεύση στο στόμα επειδή δεν κατέκτησαν το NBA Cup και αν νιώθει ότι έχει μείνει κάτι στην μέση:

«Συμφωνώ. Δεν είναι ωραίο συναίσθημα να χάνεις. Σίγουρα μάθαμε από αυτό. Επιστρέφουμε στο Λας Βέγκας. Σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείς δεδομένες αυτές τις στιγμές. Μπορεί να μην πάμε ποτέ ξανά. Είμαστε εδώ. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσπαθήσουμε να νικήσουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, πάλι θα μείνει μία άσχημη γεύση σε εμάς».

Για το αν είναι All in πνευματικά για το NBA Cup:

«Είμαι, ναι. Ο τρόπος που παίζω, είμαι πάντα μέσα. Δεν με νοιάζει αν είναι αγώνας κανονικής περιόδου, in-season τουρνουά ή playoffs. Παίζω το ίδιο. Δεν εννοώ ότι πάντα παίζω καλά, κάποιες φορές παίζω καλά, κάποιες όχι.

Η ενέργειά μου, η συγκέντρωσή μου, η προσέγγιση στο παιχνίδι είναι πάντα ίδια. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτός είμαι. Δεν έχει σημασία αν παίζω οικογενειακό διπλό. Φέτος, στο οικογενειακό διπλό, ο Ντοκ Ρίβερς μου έλεγε να πάω πιο αργά και του έλεγα ότι είναι ματς, έτσι παίζω.

Πηγαίνοντας εκεί, θα παλέψω. Δεν με νοιάζει αν είναι in-season παιχνίδι, Final Four, ματς κανονικής περιόδου, playoffs ή τελικός. Είναι αγώνας και προσπαθώ να νικήσω».

Για το αν είναι τύπος που τζογάρει, δεδομένου ότι πάει στο Λας Βέγκας:

«Δεν τζογάρω, επειδή είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Οπότε προσπαθώ να μείνω μακριά από αυτό, επειδή δίνω το 100% σε ό,τι κάνω. Δεν πίνω, δεν τζογάρω, επειδή ξέρω ότι αν ξεκινήσω κάτι τέτοιο, θα είναι δύσκολο να ξεφύγω από αυτό».

Πηγή: skai.gr

