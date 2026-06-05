Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της Euroleague στον Άρη Μπάρκα, η διοργανώτρια Αρχή αλλάζει άμεσα τον τρόπο ορισμού των διαιτητών για κάθε αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να εξαλειφθούν τα παράπονα των ομάδων και των φιλάθλων για την διαιτησία.

Το πρόσωπο που διαδέχθηκε τον Παούλιους Μοτεγιούνας τον περασμένο Γενάρη επισήμανε πως αφορμή αποτέλεσαν τα έντονα παράπονα που εκδηλώθηκαν στο πρόσφατο Final Four του T-Center.

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