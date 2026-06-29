Τολιόπουλος: «Να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε - Χάρα μας να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο»

Την ανάγκη να πάρει η Εθνική ομάδα τις νίκες που θέλει απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επεσήμανε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις που έγιναν σήμερα στο περιθώριο της προπόνησης.



Ο διεθνής άσος ανέφερε ότι είναι πολύ ωραίο να παίζουν σε γήπεδα γεμάτα από Έλληνες, και σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία στην ομάδα, υπογράμμισε ότι πλέον είναι αρκετά χαρούμενος για τη σταθερή του παρουσία στην Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



-για τα παιχνίδια που έχει μπροστά της η Εθνική

Αυτά που έχουμε μπροστά μας θα τα κοιτάξουμε αργότερα. Τώρα θέλουμε να πάρουμε μπροστά μας τις δύο νίκες, στα τελευταία ματς της πρώτης φάσης. Να τελειώσουμε με ρεκόρ 5-1 και να έχουμε περισσότερες νίκες στον επόμενο γύρο.



-για την παρουσία του κόσμου στο πλευρό της Εθνικής

Είναι σημαντικό, όλοι θέλουμε να παίζουμε μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, ειδικά όταν παίζουμε στη χώρα μας να παίζουμε σε γήπεδα γεμάτα με Έλληνες και μικρά παιδιά και εμείς να το ευχαριστιόμαστε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να δουν καλό θέαμα και να πάρουμε τη νίκη.



-για τις ημέρες ξεκούρασης που είχαν:

Εμείς που τελειώσαμε 15 Ιουνίου χρειαστήκαμε αυτές τις δέκα ημέρες για να ηρεμήσουμε λίγο, να βγάλουμε από το κεφάλι μας τα ματς των τελικών, να ξεκουραστούμε σωματικά και τώρα είμαστε όλοι εδώ για να παίξουμε αυτά τα δύο παιχνίδια.



-για την ευκαιρία που έχουν οι Έλληνες παίκτες να παίζουν στην Εθνική και να έχουν περισσότερο χρόνο

Δεν νομίζω ότι έρχεσαι στην Εθνική ομάδα με το σκεπτικό πως πρέπει να παίξω γιατί δεν παίζω στην ομάδα μου. Καλείσαι εδώ για να βοηθήσεις την ομάδα και την χώρα να πετύχει τους στόχους της. Ο καθένας πρώτα πρέπει να σκεφτεται την ομαδα και το πώς να πάρουμε τις νίκες και όχι με το… αχ δεν παίζω στην ομάδα και πρέπει να αποδείξω να παίξω εδώ πολύ για να αποδείξω.



-για την σταθερή του παρουσία πλέον στην Εθνική

Ήταν κάτι που πάντα ήθελα στην καριέρα μου. Άργησα να εκπληρώσω αυτό το όνειρο που είχα για να είμαι σταθερά στην Εθνική ομάδα. Τώρα όμως νιώθω πραγματικά κομμάτι αυτής και πως είμαι ένας σημαντικός παίκτης. Πραγματικά το χαίρομαι πολύ να είμαι εδώ και να προσφέρω.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.