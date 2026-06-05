Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν θεωρήθηκε επαρκής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΑ, ο Βαγγέλης Λιόλιος καλείται να καταθέσει ξανά για τα ζητήματα που έχουν τεθεί, με την Επιτροπή να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, κλήση έχει αποσταλεί και στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ», καθώς και στους μετόχους της, Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τα στοιχεία που εξετάζονται.

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