Ο αστέρας του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας του Bad Bunny στο Λονδίνο και φώναξε το σλόγκαν του ράπερ, «Acho, PR es otra cosa», που σημαίνει ότι το Πουέρτο Ρίκο είναι κάτι άλλο ή βρίσκεται σε άλλο επίπεδο.

Η φράση προέρχεται από το τραγούδι του Bad Bunny «ACHO PR», συνεργασία με τους Arcángel, De la Ghetto και Ñengo. Ο Τζόκοβιτς αργότερα κοινοποίησε ιστορία στο Instagram με μια φωτογραφία των δύο μαζί.

🚨 Novak Djokovic is at the Bad Bunny concert in London tonight. 🇬🇧 pic.twitter.com/01DPcuIZ3z — Danny (@DjokovicFan_) June 27, 2026

Στη σκηνή της συναυλίας «La Casita» σχεδιασμένη σαν παραδοσιακό σπίτι του Πουέρτο Ρίκο, στο Tottenham Hotspur Stadium ανέβηκε επίσης η παρουσιάστρια του ριάλιτι σόου Love Island, Μάγια Τζάμα.

Ο τραγουδιστής έδωσε δύο συναυλίες στο στάδιο του Λονδίνου το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ πριν συνεχίσει την παγκόσμια περιοδεία του με εμφανίσεις στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Πολωνία και την Ιταλία.

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ έγινε το βράδυ του Σαββάτου ο πρώτος Λατινοαμερικανός τραγουδιστής που έδωσε συναυλία ως κεντρικός καλλιτέχνης σε στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περισσότεροι από 50.000 θεατές βρέθηκαν στην πρώτη από τις δύο sold out εμφανίσεις του επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια απήχηση της ισπανόφωνης μουσικής.

Ο ράπερ από το Πουέρτο Ρίκο έχει απολαύσει μια θριαμβευτική χρονιά, αφού έκανε την εμφάνισή του στη διεθνή σκηνή με το έκτο άλμπουμ του, «Debi Tirar Mas Fotos» και έγραψε ιστορία στην τελετή απονομής των Grammy ως ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για δίσκο με τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Επίσης, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Spotify με τα άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών με το άλμπουμ του «Un Verano Sin Ti» του 2022.

Πηγή: skai.gr

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