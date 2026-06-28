To μήνυμα του Ρονάλντο μετά το 0-0 της Πορτογαλίας με την Κολομβία

Η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλό της μένοντας στο 0-0 με την Κολομβία.

Πλέον έχει ένα αρκετά δύσκολο μονοπάτι στη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού στους «32» θα παίξει με την Κροατία, ενώ αν περάσει πιθανότατα θα βρει στο δρόμο της την Ισπανία στους «16».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να σκοράρει για δεύτερο σερί ματς (είχε βάλει δύο γκολ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν), αλλά δεν χάνει την πίστη του. «Συνεχίζουμε ενωμένοι», έγραψε ο 41χρονος σούπερ σταρ στο Instagram.

Σημειώνεται πως πλέον ο CR7 μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι μόνο σε έναν πιθανό τελικό του Μουντιάλ.

Πηγή: skai.gr

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