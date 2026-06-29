Σηματοδοτώντας 1.000 ημέρες μάχης από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε τη Δευτέρα ότι ο στρατός βρίσκεται σε ένα «στρατηγικό σταυροδρόμι στον πόλεμο».

«Σήμερα διεξάγουμε μια επιχειρησιακή, στρατηγική και αξιολόγηση πληροφοριών σε πολλαπλά πεδία, σηματοδοτώντας 1.000 ημέρες μάχης. Αυτές τις μέρες, βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό και στρατηγικό σταυροδρόμι σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από τον στρατό.

«Αυτός ο πόλεμος έχει αλλάξει τις μεθόδους πολέμου, τα επιχειρησιακά σχέδια και τον τρόπο που λειτουργούμε. Θυμόμαστε, μαθαίνουμε και προετοιμαζόμαστε για τη συνέχιση της μάχης και τις πολλές προκλήσεις που μας περιμένουν» σημείωσε στη σκιά της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και των ευρύτερων εξελίξεων στο μεσανατολικό.

Πηγή: skai.gr

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