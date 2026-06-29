Ζάκυνθος: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί

Υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 28 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Τσιλιβί Ζακύνθου. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στο ξενοδοχείο διέμεναν περίπου 120 αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν από τη φωτιά.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε αποθήκη της ξενοδοχειακής μονάδας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική Αρχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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