Το Κογκρέσο σηκώνει «ασπίδα»

Μπορεί στον Λευκό Οίκο να αναζητούν τρόπους ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όμως στην Ουάσιγκτον διαμορφώνεται παράλληλα ένα ισχυρό αντίβαρο. Με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής βουλευτού Ντίνα Τάιτους, μέλη του Κογκρέσου ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτουν, προκειμένου να μπλοκάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων CAATSA, εφόσον η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400.

Η εξέλιξη αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην Αθήνα, καθώς επιβεβαιώνει ότι, πέρα από τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Άλλωστε, η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 δεν αποτελεί αποκλειστικά προεδρική απόφαση, αλλά περνά και από το Κογκρέσο, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρές αντιρρήσεις.

Στην επιστολή τους, οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν ότι η Άγκυρα όχι μόνο εξακολουθεί να διαθέτει τους S-400, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια που να δικαιολογεί την άρση των κυρώσεων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να ισχύει και η ξεχωριστή απαγόρευση του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού, η οποία επίσης δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση F-35 στην Τουρκία όσο παραμένουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στη νομική διάσταση.

Οι ίδιοι οι βουλευτές συνδέουν ευθέως το ζήτημα με τη συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας ειδική αναφορά στις πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Για την ελληνική πλευρά, πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι στο Κογκρέσο εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή κατανόηση των ελληνικών θέσεων, ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς κινήσεις του Λευκού Οίκου.

Έτσι, ενώ η διαπραγμάτευση Τραμπ-Ερντογάν συνεχίζεται, η Αθήνα γνωρίζει ότι διαθέτει έναν ακόμη σημαντικό σύμμαχο στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Θα τα πουν ΚΜ-Σουλτάνος στο ΝΑΤΟ;

Στα διπλωματικά παρασκήνια το βλέμμα έχει ήδη αρχίσει να μετατοπίζεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου - αν και τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» - αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός σύντομου τετ α τετ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το κλίμα, σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τις κινήσεις των δύο πλευρών, δεν θυμίζει σε τίποτα προετοιμασία «ραντεβού κορυφής» με την κλασική έννοια. Περισσότερο μοιάζει με μια άσκηση συγχρονισμού προγραμμάτων, όπου το ζητούμενο δεν είναι η πολιτική ατζέντα αλλά το αν θα βρεθεί έστω ένα κοινό πεντάλεπτο σε ένα εξαιρετικά πυκνό περιθώριο συναντήσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Στην Αθήνα κρατούν χαμηλά τον πήχη, θυμίζοντας - σε off the record συζητήσεις - ότι και στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες είχαν μείνει στη φάση του σχεδιασμού, ακριβώς επειδή τα προγράμματα δεν «κούμπωσαν» ποτέ. Στην Άγκυρα, από την άλλη, η γραμμή που εκπέμπεται προς τους αναλυτές είναι ότι υπάρχει διάθεση για αποφυγή έντασης και για διαχείριση των επόμενων μηνών με χαμηλούς τόνους, χωρίς αυτό να μεταφράζεται απαραίτητα σε αλλαγή στρατηγικής.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στο αν θα υπάρξει συνάντηση, αλλά στο τι θα σηματοδοτήσει ακόμη και η φωτογραφία της. Διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι ακόμη και μια σύντομη χειραψία στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ αρκεί για να σταλεί μήνυμα - λιγότερο προς τις αίθουσες των διαπραγματεύσεων και περισσότερο προς τα εσωτερικά ακροατήρια των δύο χωρών.

Με άλλα λόγια, οι επαφές πλέον δεν έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ακόμη κι αν είναι σύντομες ή ανεπίσημες. Και αυτό, όπως λέγεται, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της τρέχουσας φάσης: τίποτα δεν είναι απλώς «τυπικό», ακόμη κι όταν δείχνει έτσι.

Ισραήλ: Η κίνηση που έδειξε ότι δεν υπάρχει γυρισμός στις σχέσεις με την Τουρκία

Μεγάλη απήχηση βρήκε στο Ισραήλ η πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ ώστε να αναγνωριστεί η αρμενική γενοκτονία. Οι πιο εκτεταμένες σφαγές Αρμενίων αποδίδονται στους Νεότουρκους.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το ψήφισμα που κατέθεσα ενώπιόν της για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Αυτή η φρικτή γενοκτονία, η οποία έλαβε χώρα πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και της οποίας τα ιστορικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται πλέον σοβαρά, στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και κατέστρεψε μια αρχαία πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά», επισήμανε την Κυριακή ο Σάαρ.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών μάλιστα, αναμένεται να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία από την Κνεσέτ. Με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας να βρίσκονται ήδη σε ιστορικό χαμηλό λόγω του πολέμου στη Γάζα, αυτή είναι μια ακόμη μεγάλη σταγόνα στο ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι. Όπως δήλωσε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν».

Η απόφαση του Τελ Αβίβ, που ήδη προκάλεσε ισχυρότατες «σεισμικές δονήσεις» στην Άγκυρα, καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει γυρισμός στις σχέσεις του με την Τουρκία, που ποτέ δεν αποτόλμησε να αντιμετωπίσει «τους σκελετούς στην ντουλάπα της», ενώ πληθαίνουν και οι φωνές για αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας.



Πηγή: skai.gr

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