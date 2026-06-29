«Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ», τόνισε o Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου, με θέμα την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)».

«Θεώρησα ότι η αναμονή ακόμη και 4 ετών που υπήρχε πριν αναλάβω είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσω. Πήρα σειρά μέτρων μεταξύ αυτών τα απογευματινά χειρουργεία. Η συμφωνία με την ΕΕ για χρηματοδότηση ήταν η μείωση της λίστας αναμονής και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Η μεγάλη αναμονή είχε δημιουργηθεί σε ψυχρά χειρουργεία λόγω της πανδημίας και με αυτό το επίχείρημα μας μπήκε το ορόσημο για μείωση κατά 90% των αναμονών. Γι ‘αυτό και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αν είχε αποτύχει δεν θα μας πλήρωναν ενώ το πρόγραμμα λήγει στις 30 Ιουνίου όπως ήταν προγραμματισμένο», τόνισε, σύμφωνα με το ERTnews.gr.

Σημείωσε πως τα περιστατικά που είναι σήμερα στη λίστα αναμονής είναι κάτω από έξι μήνες.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 και σήμερα είναι 7.000.

«Εχουμε το μεγαλύτερο ρεκόρ στην πρωϊνή λειτουργία του ΕΣΥ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είχαν προϋπολογιστεί 50.000 επεμβάσεις, αλλά έγιναν τελικά 26.000. Προσφέρθηκαν συνολικά ραντεβού σε 66.000 ασθενείς και χρήση έκαναν οι 26.000, προφανώς επειδή ορισμένοι είχαν λύσει το πρόβλημά τους.

«’Οχι λοιπόν, δεν βρίσκαμε χειρουργούς αλλά δεν βρίσκαμε ασθενείς. Και η λίστα αναμονής σήμερα στην Ελλάδα αφορά μόνο το έτος 2026. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους χρόνους από άλλες χώρες της Ευρώπης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, από τον Υφυπουργό υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, εκ των οποίων 10.790 τετράωρης και 16.055 οκτάωρης διάρκειας.

Η σημαντική αύξηση των τακτικών χειρουργείων, η εφαρμογή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία και η αξιοποίηση των vouchers για χειρουργικές επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα συνέβαλαν καθοριστικά στη δραστική μείωση των λιστών αναμονής, όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι τρεις λόγοι της επιτυχίας

Όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, η επιτυχία του προγράμματος βασίστηκε σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, στην αύξηση των τακτικών χειρουργείων το 2025 σε σχέση με το 2024, με περίπου 90.000 περισσότερες επεμβάσεις, γεγονός που, όπως είπε, αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα για τη μείωση των αναμονών. Η αύξηση αυτή κατέστη δυνατή μέσω της ενίσχυσης του προσωπικού και της αξιοποίησης περισσότερου χειρουργικού χρόνου στα νοσοκομεία.

Δεύτερον, στην υλοποίηση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στις δομές του ΕΣΥ.

Τρίτον, στη χορήγηση vouchers για τη διενέργεια επεμβάσεων και στην εκκαθάριση της λίστας αναμονής.

Πάνω από 26.800 απογευματινά χειρουργεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, εκ των οποίων 10.790 τετράωρης και 16.055 οκτάωρης διάρκειας, ενώ έχουν διατεθεί 66.570 vouchers για δωρεάν επιλογή παρόχου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 41 εκατ. ευρώ έως τον Αύγουστο του 2026, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ασθενών. Το 78% των απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιήθηκε σε δημόσιες δομές και το 22% σε ιδιωτικές.

«Η επιτυχία δεν είναι ο αριθμός των χειρουργείων, αλλά η μείωση της αναμονής»

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των επεμβάσεων, αλλά κυρίως στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για τους ασθενείς.

Όπως είπε, πρόκειται για «ένα από τα πιο βαριά επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης», σημειώνοντας ότι επιτεύχθηκε τόσο το ορόσημο όσο και ο βασικός στόχος της δραστικής μείωσης της λίστας αναμονής.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής είναι περίπου 25.000 και αναμένουν για διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, ενώ περίπου 7.000 περιστατικά αφορούν αναμονή μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών.

Μικρότεροι χρόνοι αναμονής από πολλές χώρες του ΟΟΣΑ

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε επίσης συγκριτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο μέσος χρόνος αναμονής για επέμβαση καταρράκτη στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου έξι εβδομάδες, ενώ σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ φτάνει τους έξι έως επτά μήνες.

Αντίστοιχα, για αρθροπλαστική ισχίου η αναμονή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 11 εβδομάδες, όταν σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ κυμαίνεται από 10 έως 13 μήνες.

Όπως επισήμανε, ιδιαίτερα στην Αττική οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί αισθητά, καθώς εκεί συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος περιστατικών αλλά και οι μεγαλύτερες νοσοκομειακές μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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