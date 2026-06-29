Λατινοπούλου στον ΣΚΑΪ: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με Σαμαρά»

Κατηγορηματικά απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία, συνεχίζουμε αυτόνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Λατινοπούλου άσκησε κριτική στο μέγεθος και τη λειτουργία του κράτους, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά δεν έχουν γίνει ουσιαστικές μειώσεις κρατικών δαπανών και σπατάλης.

Όπως είπε, «δεν έχω ακούσει από κανέναν από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα ποιος μείωσε το κράτος και τις κρατικές σπατάλες», προσθέτοντας ότι ο δημόσιος τομέας παραμένει υπερμεγέθης.

Αναφερόμενη στην οικονομική πολιτική, υποστήριξε ότι η «υπεραπόδοση» της οικονομίας στηρίζεται κυρίως στη φορολογία, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Αν θες έσοδα από τη φορολογία, μπορείς να βάλεις 99% φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Πηγή: skai.gr

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