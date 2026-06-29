Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 23.45, η κάμερα του Prime Time και η Μαρία Βούσουλα ταξιδεύουν σε δύο από τους σημαντικότερους προσκυνηματικούς προορισμούς της Ελλάδας και αναζητούν τι είναι αυτό που οδηγεί κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις με σκοπό να βρεθούν σε έναν τόπο πίστης.

Από την Αίγινα και τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου μέχρι το Προκόπι της Εύβοιας και το προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, σε ένα ατμοσφαιρικό οδοιπορικό, αποτυπώνεται το “άλλο” ελληνικό καλοκαίρι, καθώς και ένα φαινόμενο που συνδέεται όχι μόνο με την πίστη αλλά και με την ανάγκη για εσωτερική αναζήτηση, ηρεμία και επαφή με την ιστορία και την παράδοση κάθε τόπου.

Προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλούν στην κάμερα του Prime Time για την ανάγκη που τους έσπρωξε σε αυτό το βαθιά προσωπικό ταξίδι, τα τάματα, τις εμπειρίες αλλά και τους λόγους που τους κάνουν να επιστρέφουν ξανά στους ίδιους προορισμούς. Παράλληλα, ειδικοί εξηγούν πώς ο θρησκευτικός και ο προσκυνηματικός τουρισμός εξελίσσονται σε μία βιομηχανία που απευθύνεται σε σχεδόν 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προσελκύοντας άτομα διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων και αφετηριών.

Παράλληλα, σκιαγραφείται ο τρόπος με τον οποίο τα μεγάλα προσκυνήματα διαμορφώνουν ολόκληρη την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και αναζωογονούν την οικονομία τους.

Ένα ατμοσφαιρικό οδοιπορικό, στο Prime Time με τη Μαρία Βούσουλα. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 23.45, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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