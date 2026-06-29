Λήμνος: 5χρονος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω ανέμων - Τον διέσωσε το Λιμενικό, συνέλαβαν τους γονείς

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 5χρονου παιδιού στη Λήμνο, το οποίο παρασύρθηκε με θαλάσσιο φουσκωτό στρώμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής στον κόλπο του Πλατέως, δυτικά του νησιού, όταν η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε ότι ο ανήλικος βρισκόταν ακυβέρνητος πάνω στο φουσκωτό στρώμα και απομακρυνόταν από την ακτή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ιδιωτικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα που πραγματοποίησε έρευνες από ξηράς.

Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή. Σύμφωνα με τις Αρχές, είναι καλά στην υγεία του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Μύρινας, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε σήμερα ο Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες που χρησιμοποιούν φουσκωτά στη θάλασσα.

Οι λιμενικοί μας διέσωσαν σήμερα στη Λήμνο ένα 5χρονο παιδί το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, λόγω ισχυρών ανέμων.



Φουσκωτά στρώματα, σωσίβια-παιχνίδια, βαρκάκια και SUP μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται ή οι άνεμοι… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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