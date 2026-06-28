Επιστολές στον ΟΗΕ: Ιταλία και Τυνησία απορρίπτουν τις λιβυκές αξιώσεις για την ΑΟΖ

Διευρύνεται το μέτωπο των αντιδράσεων απέναντι στις λιβυκές διεκδικήσεις που εδράζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την Αθήνα να εκτιμά ότι οι ελληνικές θέσεις ενισχύονται και σε διπλωματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την ελληνική αντίδραση, τόσο η Ιταλία όσο και η Τυνησία, με επιστολές τους προς τον ΟΗΕ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα, απορρίπτουν τις λιβυκές αξιώσεις. Οι δύο χώρες απαντούν στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, με την οποία η Τρίπολη προχώρησε μονομερώς στον καθορισμό της ΑΟΖ της, παρουσιάζοντας σχετικό χάρτη και αμφισβητώντας ευθέως τόσο τη μέση γραμμή όσο και την επήρεια της Κρήτης.

Η Αθήνα είχε αντιδράσει άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει διεκδικήσεις που βασίζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν «μια ανυπόστατη και έκνομη συμφωνία». Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης, με αντικείμενο τις συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.



Πηγή: skai.gr

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