Του Βαγγέλη Δουράκη

Η «μεγάλη» πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί υπολογίζεται πως θα έχει «κλείσει» ως αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου. Εντούτοις, αρκετές οικογένειες δεν θα δουν τα χρήματα της ενίσχυσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Κάποιοι εξ αυτών θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να λάβουν το έκτακτο επίδομα στην επόμενη πληρωμή της 30ής Αυγούστου. Άλλοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν δηλώσει σωστό IBAN. Και ορισμένοι άλλοι δεν θα το πάρουν… ποτέ, καθώς δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι αύριο 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος πληρωμών στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος: Τα ποσά που θα μπουν «αυτόματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, χωρίς να υπάρχει σχετικό «πλαφόν».

Ποιες οικογένειες δεν θα δουν ούτε ευρώ στους λογαριασμούς τους

Δεν θα λάβουν όμως όλοι όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα το έκτακτο επίδομα, καθώς υπάρχουν εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών».

Ως εκ τούτου, όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ακόμη και εάν έχουν για παράδειγμα 5 παιδιά, δεν θα λάβουν ούτε ευρώ.

Έκτακτο επίδομα δεν θα πάρει και άλλη μία κατηγορία πολιτών και είναι εκείνοι που έχουν συμπληρώσει λάθος τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην Εφορία. Σε αυτή την περίπτωση η πίστωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Για να πάρουν το έκτακτο επίδομα -όχι τώρα αλλά προς το τέλος Αυγούστου- όσοι έχουν νεογέννητα θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις, καθώς υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι και μέσα στον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, για τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.2025 έως 31.7.2026, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) μπορεί να καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων, ως εξής:

Τέκνα γεννηθέντα 1.1 – 31.12.2025: εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025). Τέκνα γεννηθέντα 1.1.2026 – 31.7.2026: εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση ΑΦΜ για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 (με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

Όπως και να έχει και εκείνοι που έχουν παιδιά που γεννήθηκαν την περασμένη χρονιά ή και φέτος έως το τέλος Ιουλίου δεν θα δουν τα χρήματα τις ενίσχυσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Θα πρέπει πρώτα να κάνουν τις προαναφερόμενες κινήσεις.

Ποιες οικογένειες θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση

Το έκτακτο επίδομα παιδιού υπολογίζεται πως θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια, αλλά και τα ποσά της ενίσχυσης που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.

Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε οικογένεια

Επίσης,

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ , αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ. Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.

Από εκεί και πέρα για όσους έχουν περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε τέκνο:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 54.000 ευρώ) θα λάβει 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 59.000 ευρώ) θα λάβει 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 60.000 ευρώ) θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 64.000 ευρώ) θα λάβει 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Πηγή: skai.gr

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