Με το βλέμμα στραμμένο στις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία (2/7 εκτός έδρας) και την Πορτογαλία (5/7 στη Sunel Arena) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τις απαιτήσεις του «παραθύρου», την αξία του Κώστα Παπανικολάου, την εξέλιξη των Ελλήνων παικτών, αλλά και τη διάκριση του γιου του, Θανάση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τα δύο παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία: «Κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι ένα δύσκολο παράθυρο, οι παίκτες έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους και προέρχονται από μία απαιτητική σεζόν. Πάνω εκεί που πηγαίνουν να ξεκουραστούν, πρέπει να βρουν ξανά τη φόρμα τους και να παίξουν παιχνίδια. Αυτό, όμως, δεν αφορά μόνο εμάς και τις άλλες ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια».

Για την παρουσία του Κώστα Παπανικολάου στην Εθνική: «Ό,τι και αν πω για τον Κώστα είναι λίγο. Ο Κώστας είναι παράδειγμα για τους συμπαίκτες του. Είναι ο αρχηγός μας και είναι ευλογία να τον έχουμε στην Εθνική ομάδα».

Για τη δεξαμενή των Ελλήνων παικτών και τις ευκαιρίες συμμετοχής: «Η Εθνική ομάδα είναι η μέγιστη τιμή για κάθε αθλητή. Από την άλλη, βλέπουμε πως αρκετά παιδιά έρχονται χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες και έρχονται εδώ για να βρουν τον εαυτό τους. Και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει όσοι περισσότεροι Έλληνες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι 4-5 μεγάλες ομάδες, υπάρχουν τόσες ομάδες και πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι θα είναι καλό να έχουν χρόνο συμμετοχής, να εξελίσσονται και να πάνε στις μεγάλες ομάδες».

Για τη διάκριση του γιου του, Θανάση, ως MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: «Είναι μικρός. Είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη. Τα παιδιά, πιστεύω, τα μεγαλώνουμε με το σωστό τρόπο με τη γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι για εκείνον είμαι ο πατέρας του και για όλον τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του».

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-1 μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και θέλει να ολοκληρώσει με δύο ακόμη νίκες αυτή τη φάση των προκριματικών, ώστε να μπει στην επόμενη με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

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