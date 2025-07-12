Ο Λούκα Μόντριτς αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια και ετοιμάζεται να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του. Αυτό θα είναι στην Ιταλία, όπου αναμένεται άμεσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μίλαν.

Ο πολύπειρος Κροάτης χαφ έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο 1+1 με τους «ροσονέρι». Την ερχόμενη Δευτέρα, ο 39χρονος θα βρεθεί στο Μιλάνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Αμέσως μετά, ο Μόντριτς αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μίλαν, ενώ θα ακολουθήσουν ορισμένες ημέρες ξεκούρασης για τον έμπειρο μέσο. Αυτό διότι αγωνιζόταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Έπειτα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «ροσονέρι» και στις οδηγίες του Μαξ Αλέγκρι.

Visite mediche lunedì per Luka Modric, poi la firma con il @acmilan — Daniele Longo (@86_longo) July 12, 2025

