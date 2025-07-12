Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περνά ιατρικά και ανακοινώνεται από τη Μίλαν ο Μόντριτς

Η Μίλαν αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά πλέον τη μεταγραφή του Λούκα Μόντριτς

Λούκα Μόντριτς

Ο Λούκα Μόντριτς αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια και ετοιμάζεται να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του. Αυτό θα είναι στην Ιταλία, όπου αναμένεται άμεσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μίλαν.

Ο πολύπειρος Κροάτης χαφ έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο 1+1 με τους «ροσονέρι». Την ερχόμενη Δευτέρα, ο 39χρονος θα βρεθεί στο Μιλάνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Αμέσως μετά, ο Μόντριτς αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μίλαν, ενώ θα ακολουθήσουν ορισμένες ημέρες ξεκούρασης για τον έμπειρο μέσο. Αυτό διότι αγωνιζόταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Έπειτα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «ροσονέρι» και στις οδηγίες του Μαξ Αλέγκρι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Μίλαν Λούκα Μόντριτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark