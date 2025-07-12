Λογαριασμός
Όλα πληρωμένα αλλά... απαγορεύονται τα κινητά: Ο Γιαμάλ γίνεται 18 και το γιορτάζει με ένα τεράστιο πάρτι!

Ο Λαμίν Γιαμάλ κλείνει τα 18 του χρόνια και θα το γιορτάσει με ένα γκλαμουράτο πάρτι στην Ίμπιζα

Γιαμάλ

Μπορεί να έχει μπει στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ελίτ εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ παραμένει ανήλικος, κάτι που θα αλλάξει σε λίγες ώρες.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής κλείνει την Κυριακή (13/07) τα 18 του χρόνια αλλά τα γιορτάζει από σήμερα καθώς αύριο ξεκινά η προετοιμασία της Μπαρτσελόνα, με τον νεαρό σταρ πάντως να μην προβλέπεται να κοιμηθεί νωρίς...

Βλέπετε, μπορεί να έσβησε ήδη τα κεράκια του σε ένα οικογενειακό γεύμα στο καταλανικό χωριό Γκαράφ, όμως η συνέχεια θα είναι δυνατή, με τον Γιαμάλ να κάνει ένα πολυτελές πάρτι με υψηλούς προσκεκλημένους στην Ίμπιζα.

Από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ξέρουμε πως ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός θα καλύψει όλα τα έξοδα των καλεσμένων του, με τα κινητά τηλέφωνα -αλλά και τα... ναρκωτικά- να απαγορεύονται!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λαμίν Γιαμάλ πάρτι
