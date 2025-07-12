Μπορεί να έχει μπει στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ελίτ εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ παραμένει ανήλικος, κάτι που θα αλλάξει σε λίγες ώρες.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής κλείνει την Κυριακή (13/07) τα 18 του χρόνια αλλά τα γιορτάζει από σήμερα καθώς αύριο ξεκινά η προετοιμασία της Μπαρτσελόνα, με τον νεαρό σταρ πάντως να μην προβλέπεται να κοιμηθεί νωρίς...

Βλέπετε, μπορεί να έσβησε ήδη τα κεράκια του σε ένα οικογενειακό γεύμα στο καταλανικό χωριό Γκαράφ, όμως η συνέχεια θα είναι δυνατή, με τον Γιαμάλ να κάνει ένα πολυτελές πάρτι με υψηλούς προσκεκλημένους στην Ίμπιζα.

Από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ξέρουμε πως ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός θα καλύψει όλα τα έξοδα των καλεσμένων του, με τα κινητά τηλέφωνα -αλλά και τα... ναρκωτικά- να απαγορεύονται!

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal will host his birthday party today.



- Phones are banned, no pics allowed ❌

- Will be one of the events of the summer, with many famous people

- Drugs are also completely banned 💊❌

- Lamine will pay for everyone's travel, accomodation and food



— @marca pic.twitter.com/UjHk3E8Woo — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 12, 2025

