Σε χειρουργική επέμβαση στη μύτη υποβλήθηκε ο πρωταθλητής ποδηλασίας, Γιάννης Ζεντέλης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της ομαδικής προπόνησης στα Χανιά. Το ποδήλατο του Γιάννη Ζεντέλη έπεσε σε λακκούβα στη διαδρομή στην περιοχή της Αγιάς, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι στην άσφαλτο. Καθώς φορούσε κράνος απέφυγε τα... χειρότερα.

Αφού πρώτα, ο Γιάννης Ζεντέλης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, εν συνεχεία υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στη μύτη με μεταμόσχευση χόνδρου από το αυτί. Όπως προκύπτει, αυτή είναι μόνο η πρώτη εγχείρηση από σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν.

Ο Γιάννης Ζεντέλης δήλωσε: «Προπορευόμουν της ομάδας. Στη λακκούβα, γύρω από την οποία δεν υπήρχε σήμανση, η οποία λόγω ώρας και σκίασης δεν φαινόταν και δεν μπόρεσα να την αποφύγω, έπεσε ο μπροστινός τροχός του ποδηλάτου με αποτέλεσμα να κόψει το τιμόνι κι εγώ να καρφωθώ με το κεφάλι στην άσφαλτο. Ευτυχώς που φορούσα κράνος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.