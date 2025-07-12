Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπαμπάς ξανά ο Λεσόρ - Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Πατέρας ενός υγιέστατου κοριτσιού έγινε ο Γάλλος σταρ των «πράσινων»

Ματίας Λεσόρ

Μπαμπάς ο Ματίας Λεσόρ. Η σύζυγος του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

«Συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ και την οικογένειά του για την γέννηση της κόρης τους. Της ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και μαγικές στιγμές», αναφέρει το «τριφύλλι» σε ανάρτησή του.

Αυτό είναι το δεύτερο παιδί για τον 29χρονο, καθώς είχε προηγηθεί ο Μάτσον, ο οποίος δίνει το «παρών» σε πολλά παιχνίδια στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark