Μπαμπάς ξανά ο Λεσόρ - Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Μπαμπάς ο Ματίας Λεσόρ. Η σύζυγος του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

«Συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ και την οικογένειά του για την γέννηση της κόρης τους. Της ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και μαγικές στιγμές», αναφέρει το «τριφύλλι» σε ανάρτησή του.

Αυτό είναι το δεύτερο παιδί για τον 29χρονο, καθώς είχε προηγηθεί ο Μάτσον, ο οποίος δίνει το «παρών» σε πολλά παιχνίδια στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Congratulations to @ThiasLsf and his family on the birth of their daughter!



Wishing her a life full of love, health, and magical moments 💚👶🏾#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/mmLh2FLrOo — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 12, 2025

