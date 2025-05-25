Μονακό - Φενερμπαχτσέ 70-81: Η τουρκική ομάδα νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαδέχθηκε τελικά τον Παναθηναϊκό στον θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης, καθώς κατέβαλε τους Μονεγάσκους του Βασίλη Σπανούλη με 70-81 στον συναρπαστικό μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας στο Αμπού Ντάμπι.

Η ομάδα του Σάρας κυριάρχησε επί της Μονακό και σήκωσε πανάξια το τρόπαιο.

Νωρίτερα, νικητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στον μικρό τελικό των «απογοητευμένων», κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 97-93. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» αναδεικνύονται τυπικά τρίτοι στην κατάταξη του φάιναλ φορ.

ŞAMPİYONLUK ŞUTU? 👀



Marko Guduric 🔥 pic.twitter.com/i3s5x5x0JB — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 25, 2025

Το ματς



Η Φενέρ προηγήθηκε με καλάθι του Γκούντουριτς στο τρανζίσιον (0-2), όμως η Μονακό απάντησε με τρίποντο του Ντιαλό και φλόουτερ του Τζέιμς για το 5-2. Οι Μονεγάσκοι πήραν… φωτιά από μακριά και βρήκαν ακόμη δύο σουτ από Στραζέλ και Τζέιμς, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το 11-4. Ο Ντιαλό επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε (13-4), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε βολές για το 13-6. Ο φόργουορντ της Φενέρ μείωσε από κοντά με εύκολο λέι απ (13-8), ενώ οι Τζέιμς και Χολ αντάλλαξαν τρίποντα για το 16-11. Ο Τάις πόσταρε και σκόραρε με χουκ (18-11), ενώ ο Μπόλντγουιν μετά από επιθετικό ριμπάουντ έβαλε λέι απ για το 18-13. Η τουρκική ομάδα πλησίασε με τον Μπιμπέροβιτς (18-16), όμως ο Μπλόσομγκεϊμ έβαλε δύσκολο καλάθι για το 20-16. Η πρώτη περίοδος έληξε 20-18 με δύο βολές του Σανλί.



Στη δεύτερη περίοδο, οι Μπόλντγουιν και Τάις αντάλλαξαν μακρινά σουτ για το 23-21. Ο Ντιαλό ευστόχησε σε μία πολύ δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό (25-21), πριν ο Ντιαλό πάρει τη φοβερή ασίστ του Καλάθη και σκοράρει για το 27-21. Ο Λόιντ πήγε στη γραμμή και έφερε τους Μονεγάσκους στο 29-21, όμως ο Γκούντουριτς απάντησε με ωραίο λέι απ για το 29-23. Ο Ντιαλό συνέχισε το καταπληκτικό του παιχνίδι και έβαλε τρίποντο αφού «χόρεψε» τον Μέλι (32-23), όμως ο Μέλι του απάντησε με μεγάλο σουτ για το 32-26. Ο Χέιζ-Ντέιβις έφερε ακόμη πιο κοντά τη Φενέρ (32-28), πριν ο Μπιρτς με φόλοου μειώσει στο καλάθι για την τουρκική ομάδα (32-30). Η πρώτη περίοδος έληξε 33-35 χάρη σε ένα φοβερό κάρφωμα και ένα απίθανο γκολ φάουλ του Χολ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μάρκο Γκούντουριτς πέτυχε ένα τρομερό τρίποντο πάνω σε άμυνα και έφερε τη Φενέρ στο +5 (33-38). Μετά από πολλή ώρα χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, ο Τάις ξεκόλλησε τη Μονακό με γκολ φάουλ για το 36-38. Ο Χολ πήγε στο λέι απ και σκόραρε (36-40), με τους Τζέιμς και Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνουν δύσκολα καλάθα για το 38-42. Ο Στραζέλ έφερε τους Μονεγάσκους σε απόσταση βολής με γκολ φάουλ (41-42), με τον Τζέιμς να τους δίνει προβάδισμα χάρη σε βολές για το 43-42. Η Φενέρ απάντησε με λέι απ από Γκούντουριτς και Μπόλντγουιν (43-46), ενώ ο δεύτερος έβαλε ένα ακόμη καλάθι για το 43-48. Ο Μπλόσομγκεϊμ έδωσε ανάσα στη Μονακό με τρίποντο (46-48), ενώ οι Ντιαλό και Γκούντουριτς έβαλαν από ένα ακόμη για το 49-51. Ο Χέιζ-Ντέιβις με δικό του μακρινό σουτ έγραψε το 51-54 της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Χέιζ-Ντέιβις πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές για το 51-56. Η Μονακό έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες να μειώσει και ο Μπόλντγουιν την τιμώρησε με μεγάλο τρίποντο για το 51-59. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ ακολούθησε με γκολ φάουλ (51-62), με τη Μονακό να αντιδρά χάρη σε ανάποδο λέι απ του Τάις για το 54-62. Ο Ντιαλό έβαλε μία βολή τεχνικής ποινής για το 55-62, με τη Φενέρ να βρίσκει λύση με τον Γκούντουριτς για το 55-65. Ο Ντιαλό μείωσε προσωρινά με κάρφωμα (57-65), ενώ ο Χολ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 57-68. Η Μονακό επιχείρησε να μειώσει με καλάθι του Τζέιμς και δύο βολές του Στραζέλ (61-68), με τον τελευταίο να ρίχνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά με τρίποντο για το 64-69. Ο Γκούντουριτς ήταν ψύχραιμος στις βολές (64-71), πριν «τελειώσει» το ματς με μεγάλο σουτ για το 64-74.



Τα δεκάλεπτα: 20-18, 33-35, 51-54, 70-81

