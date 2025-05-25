Αταμάν: «Περιμέναμε δύο μέρες για αυτό το γελοίο ματς»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον μικρό τελικό του Final Four 2025, κλείνοντας έτσι την ευρωπαϊκή του πορεία. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Εργκίν Αταμάν δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «γελοίο». Παράλληλα, έκανε αναφορά και στους επερχόμενους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

