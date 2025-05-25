Λογαριασμός
«Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;»: Φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα με φίλο του Παναθηναϊκού

Η κάμερα του Basket News κατέγραψε τον προπονητή των «ερυθρολεύκων» να ανταλλάσσει λίγες κουβέντες με έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού

Μπαρτζώκας

Με τους Σάσα Βεζένκοφ και Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιούν εξαιρετικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 97-93 επί του Παναθηναϊκού, κατακτώντας την τρίτη θέση του Final Four της Ευρωλίγκας.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κατευθύνεται προς τη φυσούνα, ένας φίλος των «πράσινων» κάτι φέρεται να του είπε. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» πλησίασε την εξέδρα, λοιπόν, και είχε ένα μικρό φραστικό επεισόδιο με τον εν λόγω οπαδό, με τον έμπειρο τεχνικό να ακούγεται να του λέει: «Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;».

