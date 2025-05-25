Λογαριασμός
Euroleague: Εθνική... ομοψυχία για μια πρόταση γάμου - «Παναθηναϊκοί» και «Ολυμπιακοί» χειροκροτούσαν - Δείτε βίντεο

«Yes or no;», ρώτησε, με τη συγκινημένη σύντροφο του να απαντά «ναι» και να πέφτει στην αγκαλιά του την ώρα που όλο το γήπεδο χειροκροτούσε

Euroleague: Πρόταση γάμου στο περιθώριο του ντέρμπι των «αιωνίων»

Πρόταση γάμου στο περιθώριο του μικρού τελικού των «αιωνίων» στο Άμπου Ντάμπι έκανε ένας νεαρός στην αγαπημένη του κλέβοντας την παράσταση από τον... αγώνα. 

«Yes or no;», ρώτησε, με τη συγκινημένη σύντροφο του να απαντά «ναι» και να πέφτει στην αγκαλιά του την ώρα που όλο το γήπεδο, «πράσινοι» και «κόκκινοι» χειροκροτούσε.

