Πρόταση γάμου στο περιθώριο του μικρού τελικού των «αιωνίων» στο Άμπου Ντάμπι έκανε ένας νεαρός στην αγαπημένη του κλέβοντας την παράσταση από τον... αγώνα.

SHE SAID YES! 💍🤩



Love is in the air at the EuroLeague Final Four! ❤️#F4GLORY pic.twitter.com/oym8SamSy8 May 25, 2025

«Yes or no;», ρώτησε, με τη συγκινημένη σύντροφο του να απαντά «ναι» και να πέφτει στην αγκαλιά του την ώρα που όλο το γήπεδο, «πράσινοι» και «κόκκινοι» χειροκροτούσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.