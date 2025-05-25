Νικητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στον μικρό τελικό των «απογοητευμένων», κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 97-93. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» αναδεικνύονται τυπικά τρίτοι στην κατάταξη του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός έδειξε πως το... έβλεπε λιγότερο σαν «αγγαρεία», κατακτώντας την τρίτη θέση επί του «αιώνιου» αντιπάλου!

Σε ένα παιχνίδι όπου αμφότερες οι ομάδες έπαιξαν με πολλές αλλαγές, ανοικτό και επιθετικό μπάσκετ με τις άμυνες να πηγαίνουν... περίπατο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 97-93 του Παναθηναϊκού στον «τελικό της παρηγοριάς» της Ευρωλίγκας, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι τελικοί... λύτρωσης του ελληνικού πρωταθλήματος και του τελευταίου στόχου των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, με τον Παναθηναϊκό από τη δική του πλευρά να εκκινεί τον μικρό τελικό με τους Μπράουν, Ναν, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν. Εκείνοι που μπήκαν καλύτερα και πιο ορεξάτα στο ματς ήταν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι χάρη στα καλάθια των Πίτερς και Βεζένκοφ ξέφυγαν από νωρίς στο σκορ για το 9-2 και το 12-4 στο 3λπτο.

Με τους «πράσινους» να είναι πολύ χαλαρή στην άμυνα, οι τυπικά γηπεδούχοι και συγκεκριμένα οι δύο παίκτες που προαναφέραμε συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλο καλάθι, με τον Πίτερς να πετυχαίνει 13 πόντους και τον Σάσα 12 (7 είχε στον ημιτελικό) για το +15 και το 29-14 στο 8', με τους δυο τους να έχουν 10/10 εντός πεδιάς! Με τους Γιούρτσεβεν και Ναν να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι και να μαζεύουν κάπως τη διαφορά, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 33-20. Μάλιστα, οι Πειραιώτες με 13 ασίστ στην περίοδο, ξεπέρασαν την επίδοσή τους στο ματς με τη Μονακό(10ασ.)!

Η αντίδραση του «Επτάστερου» ήρθε στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, εκεί όπου με την τριάδα των Όσμαν, Λεσόρ και Σαμοντούροφ, έτρεξε ένα γρήγορο επιμέρους σκορ 12-3, μειώνοντας τη διαφορά στους 4 για το 36-32 στο 13ο λεπτό. Η... απάντηση των Πειραιωτών ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος και σκόραρε όπως και όποτε ήθελε, την ώρα όπου τα τρίποντα των Γκραντ και Σαμοντούροφ, κρατούσαν κοντά στο σκορ τους «πράσινους» (44-40 στο 15').

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός, κατάφερε να ανεβάσει ξανά τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, χάρη στις ενέργειες των Ράιτ (14π.) και Λι, φτάνοντας ξανά στο +15 (57-42) στο 18', με τους Ναν και Πλάις να στέλνουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 57-46, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου κυριάρχησαν οι επιθέσεις, αφού καμία ομάδα δεν έδειξε... όρεξη να παίξει άμυνα. Μάλιστα, το σύνολο του Μπαρτζώκα έγραψε ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ ασίστ σε πρώτο ημίχρονο με 21 τελικές πάσες!



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου αμφότεροι οι «αιώνιοι» συνέχισαν να σκοράρουν κατά ριπάς με τις άμυνες να πηγαίνουν... περίπατο. Με τους Γιούρτσεβεν και Όσμαν να ξεκινούν με διαδοχικά καλάθια, αλλά και τον Σαμοντούροφ να αποβάλλεται με 5ο φάουλ, οι «πράσινοι» μείωσαν στους 8 και το 60-52 στο 23', με τον Φουρνιέ να «απαντά» με ένα δικό του σερί 4 πόντων και το 64-52, και τον Φαλ λίγο αργότερα με τρεις δικούς του πόντους να γράφει το 67-54 στο 24'.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκης και να διατηρήσουν σε υψηλά νούμερα τη διαφορά. Με τους Πίτερς και Βεζένκοφ να πετυχαίνουν το 6ο και το 5ο τους τρίποντο και τον Ράιτ να πετυχαίνει άλλους τρεις πόντους, ο Ολυμπιακός πήγε στο +14 και το 86-72 στο 33'. Δύο λεπτά μετά, ένα καλάθι του εξαιρετικού απόψε Γιούρτσεβεν και ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη, έγραψαν το 89-74, δείχνοντας πως το παιχνίδι κάπου εκεί τελείωσε. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά πάλεψε στο τελευταίο πεντάλεπτο, και με τους Καλαϊτζάκη, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ μείωσε με αντεπίθεση διαρκείας στο 93-90, 11 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Οι βολές του Λαρεντζάκη και το μεγάλο τρίποντο του Καλαϊτζάκη λίγο μετά, έδωσαν νέο ενδιαφέρον στον μικρό τελικό (95-93) στα 4'', με τον Πίτερς να διαμορφώνει από την γραμμή τις φιλανθρωπίας το τελικό σκορ 97-93.





Τα δεκάλεπτα: 33-20, 57-46, 75-64, 97-93









