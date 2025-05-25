ΑΕΚ: «Στον αέρα» ο τελικός χάντμπολ στη Βόρεια Μακεδονία

Αναβολή και επίσημα στον δεύτερο τελικό της ΑΕΚ με την Αλκαλοίντ για το EHF European Cup! Η Ένωση στόχευε στην ανατροπή του 29-25 από το ματς τη SUNEL Arena, ωστόσο κάτι τέτοιο, προς το παρόν δεν θα συμβεί.



Αιτία είναι η άρνηση της διοίκησης της Ένωσης, να κατέβει η ομάδα στο ματς, με τον ισχυρό άνδρα του τμήματος, Σταμάτη Παπασταμάτη να ενημερώνει τους παίκτες στα αποδυτήρια για την απόφασή του.

Ο πρόεδρος του τμήματος χάντμπολ της ΑΕΚ, Σταμάτης Παπασταμάτης, ενημέρωσε την ομάδα στα αποδυτήρια ότι απόφαση της διοίκησης, είναι η Ένωση να μην παίξει, σεβόμενη την αδικία εις βάρος του κόσμου της ΑΕΚ: «Καταλαβαίνω ότι θέλατε όλοι να μπούμε και να δώσουμε τη μάχη μας. Αλλά το δίκιο του κόσμου της ΑΕΚ είναι και δικό μας δίκιο. Αυτοί είναι η δύναμη μας και θα τους σεβόμαστε με το όποιο τίμημα. Την αδικία εις βάρος του κόσμου μας και την εξαπάτηση των Τοπικών Αρχών, δεν θα την επιτρέψουμε. Η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και είμαστε ΕΝΑ με τον κόσμο μας. Η απόφαση όλων μας στη διοίκηση είναι να μην βγούμε να παίξουμε. Καταλαβαίνω ότι είστε επαγγελματίες και ότι αυτή τη στιγμή στεναχωριέστε. Αλλά πάνω απ' όλα παιδιά είναι η τιμή της ΑΕΚ. Και το μεγαλύτερο στήριγμα της ΑΕΚ είναι ο κόσμος της. Και ο σεβασμός μας σε αυτούς είναι αδιαπραγμάτευτος.».

Η ομοσπονδία είχε δώσει προθεσμία μια ώρας στην ΑΕΚ πριν από το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ στη συνέχεια, η ίδια με ενημέρωση της ανέφερε: «O τελικός του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου EHF HC Alkaloid εναντίον AEK Athens HC αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Πρόσθετες πληροφορίες για περαιτέρω διαδικασίες θα κοινοποιηθούν σε εύθετο χρόνο».

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, και ενώ το παιχνίδι ήταν να ξεκινήσει στις 21:30 στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, κάποια πούλμαν με οπαδούς της Ένωσης έχουν φτάσει και κάποια όχι, καθώς δεν τους επετράπη να περάσουν τα σύνορα.

Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, η διοίκηση της ΑΕΚ σε σύσκεψη, που είχε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κατέβει να αγωνιστεί στον αποψινό τελικό με την Αλκαλόιντ αν δεν επιτραπεί σε όλους τους οπαδούς της, να περάσουν τα σύνορα των Ευζώνων και να έρθουν κανονικά στο γήπεδο.

Η Ένωση με ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει ότι όποιος δεν σέβεται τον κόσμο της ομάδας, είναι σαν να μην σέβεται την ίδια την ομάδα, ενώ έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας χωρίς διαπραγματεύσεις!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:



«ΑΕΚ σημαίνει τιμή, υπερηφάνεια, σεβασμός, ηθικές αξίες. ΑΕΚ σημαίνει οικογένεια, ΑΕΚ σημαίνει ΕΝΩΣΗ! Το μεγαλύτερο στήριγμα διαχρονικά της ΑΕΚ είναι ο φίλαθλος κόσμος της. Και η ασέβεια σε αυτόν τον κόσμο είναι και ασέβεια προς την ΑΕΚ. Απόψε η διοίκηση της ΑΕΚ με μια φωνή, πήρε μια σκληρή, αλλά επιβεβλημένη απόφαση.



Καμία δύναμη δεν μπορεί να αδικήσει αυτόν τον κόσμο, όπως επιχείρησαν να κάνουν οι Τοπικές Αρχές των Σκοπίων, με αποκορύφωμα το να μην επιτρέψουν σε κάποιους φιλάθλους μας να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν στη χώρα, όπως ήταν η συμφωνία στην πρωινή σύσκεψη ασφαλείας. Είμαστε όλοι εδώ, συνεχίζουμε ενωμένοι, την τιμή της ΑΕΚ δεν την διαπραγματευόμαστε».

