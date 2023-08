Σοκ στην Εθνική με Μήτογλου: Τραυματίστηκε και χάνει το Παγκόσμιο Αθλητικά 10:56, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ντίνος Μήτογλου τέθηκε νοκ άουτ από το Παγκόσμιο Κύπελλο μια μέρα πριν το πρώτο τζάμπολ για την Εθνική ομάδα και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.