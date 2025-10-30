Τη χαρά του για την υπογραφή του νέου του συμβολαίου στον Παναθηναϊκό AKTOR με την ανανέωση του εκφράστηκε ο Ντίνος Μήτογλου σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ από το αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση της αποστολή της ομάδας για το Μονακό, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωσή μου. Και οι δύο πλευρές το θέλαμε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω πως ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι οικογένεια, η μητέρα του η κυρία Δέσποινα, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι οικογένεια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Ήταν και ο Παύλος εκεί εκείνη τη στιγμή. Χάρηκα πολύ. Όπως είπα, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, απίστευτες στιγμές και δεν έχω να πω τίποτα για την οικογένεια, τους ευχαριστώ πολύ και ειδικά τον Παύλο», ανέφερε –αρχικά- ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ματς με τη Μονακό.

«Είδαμε ότι η Μονακό χθες πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις και να καθησυχάζεσαι σε κανένα ματς της Ευρωλίγκας. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε εκεί με το μυαλό μας να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γενικά η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της και πολύ ταλαντούχους παίκτες», τόνισε ενώ μίλησε για τις νίκες της ομάδας τα δύο προηγούμενα χρόνια στο Πριγκηπάτο.

«Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Η Μονακό φέτος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, περιμένουν περισσότερα. Σίγουρα είναι υποψιασμένοι κι αυτοί ότι πήγαμε τα προηγούμενα χρόνια και πήραμε δύο διπλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Είναι μια εντελώς καινούργια και διαφορετική χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο παιχνίδι», είπε και κατέληξε μιλώντας για την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα του Πριγκηπάτου.

«Σίγουρα έχει βάλει το DNA του στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά. Έχει σκληρή νοοτροπία, οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

