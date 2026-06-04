Οι κρίσεις στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Κολομβία είναι «οι πιο παραμελημένες» παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC).

Σε σημερινή της ανακοίνωση η μη κυβερνητική οργάνωση επισημαίνει ότι στο Σουδάν υπάρχουν περισσότεροι από 9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι και περίπου 4 εκατ. Σουδανοί που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες. Σχεδόν 19,5 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν στη χώρα από την πείνα.

Η χώρα αυτή της Αφρικής σπαράσσεται από το 2023 από εμφύλιο μεταξύ δύο στρατηγών – του επικεφαλής του σουδανικού στρατού και του αρχηγού των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)- που μάχονται για την εξουσία.

«Είναι ακατανόητο πώς μια κρίση εκτοπισμού εύρους αντίστοιχου με αυτού που είχε παρατηρηθεί στη Συρία και την Ουκρανία στο απόγειό τους μπορεί να συνεχίσει να επιδεινώνεται σχεδόν χωρίς να το παρατηρούμε», κατήγγειλε ο γενικός γραμματέας του NRC Γιαν Έγκελαντ.

Η ΜΚΟ βασίζεται σε τρία κριτήρια για να αποφασίσει ποιες χώρες θα περιλάβει στον κατάλογό της: την έλλειψη χρηματοδότησης των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, την κάλυψη των κρίσεων από τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική βούληση της διεθνούς κοινότητας.

Η ΛΔ Κονγκό περιλαμβάνεται στον κατάλογο για δέκατη συνεχή χρονιά. Το 2025 συγκεντρώθηκε μόνο το 27,4% των χρημάτων που ήταν απαραίτητα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα, αφήνοντας 21 εκατ. ανθρώπους χωρίς στήριξη, σημείωσε το NRC.

Στις επόμενες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται η Κολομβία, η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Ονδούρα, ο Ισημερινός, το Καμερούν, η Νιγηρία και η Μοζαμβίκη.

«Οι (πλούσιες) χώρες έχουν γίνει πολύ πιο εσωστρεφείς, πιο εθνικιστικές. Ο επανεξοπλισμός αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα, επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας στην Ευρώπη. Υπάρχει ο Πούτιν που απειλεί, κλπ.», εξήγησε ο Έγκελαντ στο δίκτυο NRK.

«Αλλά ξεχνάμε ότι θα υπάρξουν πανδημίες, μεταναστευτικές ροές και τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών αν δεν επενδύσουμε στην ελπίδα σε άλλες ηπείρους. Η Αφρική βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, όπου πηγαίνουμε για να περάσουμε τις διακοπές μας. Και αν η ήπειρος καταρρεύσει, θα υποστούμε και εμείς τις συνέπειες», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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