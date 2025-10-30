Σε μία από τις πιο ηχηρές νομικές κινήσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Ρεάλ Μαδρίτης και η εταιρεία A22, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία της European Super League, ετοιμάζουν αγωγή κατά της UEFA, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Η αγωγή αφορά «ουσιώδεις ζημίες» που υπέστησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβάνοντας το οικονομικό πλήγμα από την ακύρωση της διοργάνωσης, την απώλεια μελλοντικών εσόδων και τη ζημιά στην εικόνα και τη φήμη τους.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από σειρά αποτυχημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της UEFA και των εκπροσώπων της Super League, στις οποίες συμμετείχαν ο CEO της A22 Μπερντ Ράιχαρτ, ο γενικός γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα, Άνας Λαγκράρι και Φερνάντο Λεντέσμα. Παρότι υπήρξε πρόοδος σε θέματα όπως το τηλεοπτικό μοντέλο και η διαχείριση της διοργάνωσης, οι συνομιλίες κατέρρευσαν λόγω διαφωνιών για το τελικό φορμάτ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Super League από την πρώτη στιγμή, θεωρεί πλέον ότι η UEFA δεν είχε ποτέ πρόθεση να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά απλώς επιδίωκε να καθυστερήσει την υλοποίηση της διοργάνωσης. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τη Ρεάλ και την A22, συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παραβίαση της ελεύθερης ανταγωνιστικότητας, όπως είχε ήδη κρίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2021.

Η σημερινή αποκάλυψη του ύψους της αποζημίωσης έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε τις εφέσεις της UEFA, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεκδίκηση των ζημιών. Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, τόνισε ότι «η απόφαση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να απαιτήσουμε αποζημίωση για τις σημαντικές ζημίες που υπέστη ο σύλλογος».

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να έχει βαθιές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τοπίο, καθώς η διεκδίκηση ενός τόσο μεγάλου ποσού από έναν κορυφαίο σύλλογο κατά της UEFA μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των θεσμικών πλαισίων και των σχέσεων μεταξύ συλλόγων και διοργανωτών. Παράλληλα, η στάση της Μπαρτσελόνα, η οποία φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τη Super League και να έχει πλησιάσει την ECA, προσθέτει ακόμα περισσότερη πολυπλοκότητα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η UEFA καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες νομικές προκλήσεις στην ιστορία της, με πιθανές συνέπειες όχι μόνο οικονομικές αλλά και θεσμικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

