Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA! Ο σέντερ των Νάγκετς σημείωσε το τέταρτο συνεχόμενο triple-double από την έναρξη της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του σε έναν εύκολο θρίαμβο επί των Πέλικανς με 122-88.

Ο τρις MVP του πρωταθλήματος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 10/15 σουτ. Μάλιστα, κάθισε ολόκληρη την τέταρτη περίοδο, αφού οι Νάγκετς είχαν ήδη καθαρίσει το ματς με ένα σερί 24-0 στην τρίτη περίοδο, που τους έδωσε διαφορά 33 πόντων!

Με αυτό το επίτευγμα, ο Γιόκιτς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ξεκινά τη σεζόν με τέσσερα διαδοχικά triple-double, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των θρυλικών Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961-62) και Ράσελ Γουέστμπρουκ (2020-21).

Στη λίστα των περισσότερων triple-double όλων των εποχών, ο Γιόκιτς πλέον μετρά 168, πίσω μόνο από τον Γουέστμπρουκ (203) και τον Ρόμπερτσον (181).

Πρόκειται επίσης για το 17ο triple-double της καριέρας του με λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής, αριθμός που τον φέρνει μπροστά από τον Γουέστμπρουκ σε αυτή την κατηγορία — άλλο ένα ιστορικό ρεκόρ.

