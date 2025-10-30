Τέλος καλό, όλα καλά στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Το “el chiringuito” αποκάλυψε ότι ο Βινίσιους έκανε αυτό που… έπρεπε για να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος στην χθεσινή προπόνηση ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την αντίδρασή του όταν τον κάλεσε ο Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο για να γίνει αλλαγή αλλά δεν έμεινε εκεί.

Είχε και τετ-α-τετ με τον προπονητή του, στο γραφείο του δεύτερου στο οποίο του απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, ζητώντας «συγγνώμη» και από αυτόν.

Τόσο ο Τσάμπι Αλόνσο όσο και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι ήταν μια σωστή κίνηση που έγινε από τον Βραζιλιάνο άσο και η οποία έπρεπε να γίνει, με τον παίκτη να αναγνωρίζει το λάθος του.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή όλοι είδαν με πολύ καλό… μάτι την ενέργεια αυτή του Βινίσιους και θεωρούν ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να λυθεί το πρόβλημα και να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο ανδρών για το καλό της Ρεάλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.