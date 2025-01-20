Μίλαν: Τελειώνει η μετακίνηση του Κάιλ Γουόκερ

Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Κάιλ Γουόκερ στη Μίλαν. Ο 34χρονος δεξιός μπακ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ροσονέρι», που ρυθμίζουν κάποιες τελευταίες πτυχές του deal με την Μάντσεστερ Σίτι και αναμένουν τον Άγγλο διεθνή την Τρίτη ή την Τετάρτη στο Μιλάνο για ιατρικά και υπογραφές.

Ο Γουόκερ, που έχει συμβόλαιο με την Σίτι ως το 2026, έχει κατακτήσει 15 τίτλους με τη φανέλα της, με κορυφαία στιγμή το «τρεμπλ» το 2023.

Προ ημερών διοργάνωσε αποχαιρετιστήριο πάρτι σε ξενοδοχείο του Μάντσεστερ για τους συμπαίκτες του μετά από οκτώ χρόνια σπουδαίας καριέρας στους «πολίτες».

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τη Μίλαν θα είναι ως το καλοκαίρι του 2026.

