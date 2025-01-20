Παναθηναϊκός: «Για αυτό είναι πολύ σημαντική η νίκη - Μεγάλο κέρδος ο Πάλμερ-Μπράουν»

Για συνειδητή επιλογή από πλευράς Ρουί Βιτόρια, που επιβεβαίωσε πόσο προσαρμοστικός είναι, έκανε λόγο ο Διονύσης Δεσύλλας στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, αναφορικά με την τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στο χθεσινό νικηφόρο ντέρμπι με την ΑΕΚ.



«Χθες φάνηκε αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Βιτόρια δεν έχει κανένα πρόβλημα να προσαρμοστεί στον αντίπαλο, στις συνθήκες και πως κυλάει ένας αγώνας. Αυτό έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να έχει την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, οπότε πήγε σε και λογική να είναι σφιχτός πίσω, και να είναι ρεαλιστής μπροστά, για να πάρει το απόλυτο. Όπως και έγινε, ήταν πάρα πολύ καλός στο αμυντικό του κομμάτι, δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να του κάνει παρά μια ευκαιρία στο 92’, έμοιαζε να έχει την μπάλα και να μην ξέρει τι να την κάνει. Δεν νομίζω ότι θα έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο ο Παναθηναϊκός για όλα τα επόμενα ντέρμπι. Εγώ θεωρώ ότι θα το ξαναδούμε, αλλά όχι σε όλα και όχι σε αυτό τον βαθμό, ο Βιτόρια είναι προσαρμοστικός μας το έχει δείξει. Προφανώς δεν θα πάει φουλ επιθετικά στο Καραϊσκάκη, δεν θεωρώ ότι θα πάει όμως και τόσο συντηρητικά», σημείωσε μεταξύ άλλων.



Παράλληλα, μιλώντας για τους διακριθέντες του «τριφυλλιού» ο ρεπόρτερ του σταθμού στάθηκε στους Πελίστρι, Βαγιαννίδη, Αράο, Τσέριν και Πάλμερ-Μπράουν, κάνοντας μάλιστα ειδική μνεία στον τελευταίο ο οποίος είναι ξεκάθαρα μέσα στις επιλογές του Βιτόρια πλέον, όντας το πολύ μεγάλο κέρδος από χθες.



Ενώ ο Δεσύλλας εκτίμησε ότι ναι μεν ο Παναθηναϊκός θα κατέβει για τη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων, στο τέλος της ημέρας όμως και η ισοπαλία δεν θα είναι κακό αποτέλεσμα, λόγω της σημαντικής χθεσινής νίκης του.



Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των «πράσινων», έκανε λόγο για εβδομάδα μεταγραφής, αφού οδεύουμε στην τελική ευθεία για την απόκτηση επιθετικού.



