Ένα απίθανο συμβάν καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Σαουθάμπτον (3-2).

Η Φόρεστ σκόραρε με τον Νίκολα Μιλένκοβιτς, ωστόσο ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ κλήθηκε από το VAR για ανασκόπηση της φάσης.

Την ώρα που τσέκαρε για πιθανή παράβαση στο βίντεο, από πίσω του αρκετοί φίλοι των γηπεδούχων του ύψωναν πορτοφόλια και πιστωτικές κάρτες θέλοντας να τον… δελεάσουν για να αποφασίσει υπέρ της δικής τους ομάδας.

Ο διεθνής ρέφερι ακύρωσε το γκολ, ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, που με τη νίκη που σημείωσε έπιασε στην δεύτερη θέση την Άρσεναλ μετά από 22 αγώνες στην Premier League.

🌳Nottingham Forest fans seen holding their credit cards and wallet up to the referee while he’s checking VAR😂😂#NFFCpic.twitter.com/Ut0c40fnKq — 𝐖𝐢𝐝𝐞𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 (@widescores_com) January 19, 2025

