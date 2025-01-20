Λογαριασμός
Οπαδοί της Νότιγχαμ υψώνουν πορτοφόλια και πιστωτικές στον διαιτητή που πήγε να τσεκάρει το VAR

Απίθανο περιστατικό στον αγώνα της Νότιγχαμ με την Σαουθάμπτον

Νότιγχαμ Φόρεστ

Ένα απίθανο συμβάν καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Σαουθάμπτον (3-2).

Η Φόρεστ σκόραρε με τον Νίκολα Μιλένκοβιτς, ωστόσο ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ κλήθηκε από το VAR για ανασκόπηση της φάσης.
Την ώρα που τσέκαρε για πιθανή παράβαση στο βίντεο, από πίσω του αρκετοί φίλοι των γηπεδούχων του ύψωναν πορτοφόλια και πιστωτικές κάρτες θέλοντας να τον… δελεάσουν για να αποφασίσει υπέρ της δικής τους ομάδας.

Ο διεθνής ρέφερι ακύρωσε το γκολ, ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, που με τη νίκη που σημείωσε έπιασε στην δεύτερη θέση την Άρσεναλ μετά από 22 αγώνες στην Premier League.

Πηγή: sport-fm.gr

