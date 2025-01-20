Τζόκοβιτς: Απολογήθηκε ο δημοσιογράφος που προκάλεσε το... εμπάργκο του

Συγγνώμη από τον Νόβακ Τζόκοβιτς ζήτησε ο δημοσιογράφος που έκανε υποτιμητικά σχόλια για τον 37χρονο τενίστα και τους Σέρβους φιλάθλους οδηγώντας τον «Νόλε» να αρνηθεί να μιλήσει μετά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Open.



Ο δημοσιογράφος του Channel 9, Τόνι Τζόουνς, σχολίασε σε ζωντανή μετάδοση τους Σέρβους φιλάθλους που βρίσκονταν πίσω του και φώναζαν το όνομα του Τζόκοβιτς ως «κακομοίρηδες», ενώ τους ειρωνεύτηκε λέγοντας πως ο θρύλος του τένις είναι «υπερτιμημένος» και πως πρέπει να τον «διώξουν έξω».



Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του «Νόλε». «Ο διάσημος αθλητικός δημοσιογράφος που εργάζεται στον επίσημο broadcaster εδώ στην Αυστραλία, το Channel 9, κορόιδεψε τους Σέρβους φιλάθλους και έκανε προσβλητικά σχόλια για μένα. Από τότε, επέλεξε να μην απολογηθεί επίσημα. Όπως και το Channel 9. Από τη στιγμή που είναι επίσημοι broadcasters, επέλεξα να μην δίνω συνεντεύξεις στο Channel 9. Δεν έχω τίποτα με τον Τζίμι Κούριερ ή το αυστραλιανό κοινό», είχε δηλώσει ο Τζόκοβιτς.



Η απολογία, έστω και με καθυστέρηση, ήρθε από τον Τόνι Τζόουνς. «Θέλω να απολογηθώ στον Νόβακ. Έχουμε αναπτύξει μια ωραία σχέση με τους Σέρβους φιλάθλους… και υπήρχε χιούμορ, και νόμιζα ότι αυτό που έκανα ήταν μια επέκταση αυτού του χιούμορ. Είναι σαφές ότι δεν ερμηνεύθηκε έτσι. Νιώθω ότι απογοήτευσα τους Σέρβους φιλάθλους», επισήμανε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.