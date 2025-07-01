Μια 98χρονη έκανε πρόταση γάμου στον Μέσι - Η αντίδρασή του

Ο Λιονέλ Μέσι έχει και τα… τυχερά του. Στο περιθώριο της συμμετοχής του με την Ίντερ Μαϊάμι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Αργεντινός σταρ δέχτηκε πρόταση γάμου από μια 98χρονη.



Η Αμερικανίδα Πολίν Κάνα, η οποία έχει τέσσερα εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 24 εκατομμύρια στο TikTok, κρατούσε στο πρώτο παιχνίδι ένα πλακάτ που έγραφε «Messi, will you marry me?».



Ο 36χρονος άσος είδε την πρόταση και αντέδρασε με χαμόγελο χαιρετώντας από απόσταση τη μεγάλη θαυμάστριά του, η οποία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με ένα ακόμη πλακάτ που έγραφε «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός».



Η Ίντερ Μαϊάμι αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μετά την ήττα με 4-0 από την Παρί στη φάση των «16».

