Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνά την ανοησία που είπε ο Στίβεν Έι Σμιθ υποστηρίζοντας προ ημερών ότι αν δεν πάρει τουλάχιστον ένα ακόμη πρωτάθλημα θα είναι underachiever, δηλαδή θα έχει καταφέρει πολύ λιγότερα από όσα πραγματικά μπορούσε στην καριέρα του.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ ανέβασε στο Instagram τα βραβεία που έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων τα δύο MVP κανονικής περιόδου και το πρωτάθλημα του 2021, αναφέροντας «... ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να κατεβάσω ταχύτητα και να δω πόσο μακριά έχω φτάσει», προσθέτοντας την ατάκα «Underachiever my ass!»

