ΑΕΚ: Τα δεδομένα για αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και… Ντέσερς

Χωρίς βιασύνη, καθώς είναι απόφαση Ριμπάλτα και Νίκολιτς να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές και όχι… βιαστικές προσθήκες, η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για να κλείσει τα κενά της σε αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και σέντερ φορ.

Για την πρώτη θέση, στη λίστα των δύο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της «Ένωσης» βρίσκονται τρεις παίκτες. Σε αυτούς δεν βρίσκεται ο Ντιν Τζέιμς, που αν απασχολήσει φαίνεται πως θα είναι μόνο για ρεζέρβα. Ο βασικός αριστερός μπακ που θέλουν οι «κιτρινόμαυροι» σκοπεύουν να είναι επιπέδου Γιούρασεκ (ο οποίος χθες ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας), δηλαδή παίκτης δεδομένης αξίας, με παραστάσεις και σε καλή ηλικία. Πάντως δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή πως κάποια από τις τρεις περιπτώσεις που απασχολούν την ΑΕΚ είναι πολύ προχωρημένη.

Όσον αφορά στον αμυντικό χαφ, μολονότι δεν αποτελεί άμεση αναγκαιότητα αφού υπάρχουν επιλογές για τη θέση, στην ΑΕΚ έχουν ξεχωρίσει 1-2 καλές περιπτώσεις αλλά δεν βιάζονται, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει και η πιθανότητα πώλησης του Σιμάνσκι.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον φορ, είναι ξεκάθαρο πως η «Ένωση» κάνει παιχνίδι τακτικής για τον Σίριλ Ντέσερς, που αποτελεί τον μοναδικό παίκτη με τον οποίο ασχολείται για τη θέση. Η Ρέιντζερς δεν δείχνει για την ώρα διάθεση να ρίξει τις απαιτήσεις της παρότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ανεβάσει τις προσφορές τους και η διαφορά παραμένει, αλλά δεν είναι… απαγορευτική. Με την επιστροφή του Νιγηριανού στη Γλασκώβη, μετά τον γάμο του, ίσως οι εξελίξεις στο θέμα αυτό να επισπευτούν.

