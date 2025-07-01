ΝΒΑ: Χαμός με μεγάλα deals

Το άνοιγμα της free agency έφερε, ως συνήθως, καταιγισμό συμφωνιών στο ΝΒΑ.



-Οι Νάγκετς παραχώρησαν τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και μια επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2032 για να πάρουν ως αντάλλαγμα από τους Νετς τον Καμ Τζόνσον. Αμφότεροι έχουν άλλα δύο χρόνια συμβολαίου. Ο 27χρονος Πόρτερ είχε 18,2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα με το Ντένβερ, με το οποίο πήρε το πρωτάθλημα. Ο 29χρονος Τζόνσον είχε 18,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ανά αγώνα με το Μπρούκλιν.

-Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ υπέγραψε για τέσσερα χρόνια με 62 εκατ. δολάρια με τους Χοκς. Ο 26χρονος Καναδός σούτινγκ γκαρντ είχε 9,4 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα με τους Τίμπεργουλβς.



-Οι Χοκς απέκτησαν και τον 29χρονο σουτέρ Λουκ Κενάρντ για έναν χρόνο και 11 εκατ. δολάρια. Φέτος είχε 8,9 πόντους (43,3% στα τρίποντα), 3,3 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ με το Μέμφις.



-Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νικς. Ο 33χρονος Φιλιππινέζος γκαρντ είχε 16,2 πόντους και 3,7 ασίστ ανά αγώνα με τους Τζαζ. Το συμβόλαιό του με την Γιούτα εξαγοράστηκε και φεύγει μετά από έξι σεζόν.



-Οι Πίστονς απέκτησαν με διετές συμβόλαιο 29 εκατ. δολαρίων τον Κάρις ΛεΒέρτ. Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε 14,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ ανά αγώνα στους Χοκς.



-Οι Ρόκετς έκαναν δικό τους για τρία χρόνια με 21,5 εκατ. δολάρια τον Κλιντ Καπελά. Ο 31χρονος Ελβετός σέντερ είχε 8,9 πόντους, 8,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα στην Ατλάντα φέτος.



-Μετά από δέκα σεζόν και τρία πρωταθλήματα με τους Γουόριορς, ο Κεβόν Λούνεϊ υπέγραψε για δύο χρόνια με 16 εκατ. δολάρια με τους Πέλικανς. Φέτος είχε 4,5 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα.



-Οι Γκρίζλις ενισχύθηκαν για τρία χρόνια με 28 εκατ. δολάρια με τον Τάι Τζερόμ. Ο 27χρονος γκαρντ είχε φέτος στους Καβαλίερς 12,5 πόντους, 3,4 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα.



-Οι Σπερς πήραν με 41 εκατ. δολάρια για τέσσερα χρόνια τον Λουκ Κορνέτ. Ο 29χρονος σέντερ είχε 6 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα με τους Σέλτικς.



-Οι Νάγκετς πήραν για έναν χρόνο τον Μπρους Μπράουν. Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ, που είχε πάρει το πρωτάθλημα με το Ντένβερ το 2023, είχε φέτος 8,4 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα με τους Ράπτορς.



-Ο Τρε Τζόουνς παραμένει στους Μπουλς για άλλα τρία χρόνια με 28 εκατ. δολάρια. Ο 25χρονος γκαρντ είχε φέτος στο Σικάγο 11,5 πόντους, 4,9 ασίστ, 3,2 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα.



-Οι Λέικερς ενισχύθηκαν με τον Τζέικ ΛαΡάβια για δύο χρόνια με 12 εκατ. δολάρια. Ο 23χρονος φόργουορντ είχε 6,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα στους Κινγκς.



-Το Ορλάντο απέκτησε για έναν χρόνο με 7 εκατ. δολάρια τον Τάιους Τζόουνς. Ο 29χρονος γκαρντ είχε φέτος στους Σανς 10,2 πόντους, 5,3 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.



-Οι Σέλτικς απέκτησαν με διετές εγγυημένο συμβόλαιο συνολικής αξίας 5,5 εκατ. δολαρίων τον Λούκα Γκάρζα. Ο Γκάρζα είναι διεθνής με τη Βοσνία και είχε 3,5 πόντους και 1,4 ριμπάουντ σε 5,6 λεπτά κατά μέσο όρο με τους Τίμπεργουλβς.



-Ο Μέισον Πλάμλι συμφώνησε για έναν χρόνο με τους Χόρνετς έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων. Ο 35χρονος σέντερ είχε φέτος με τους Σανς 4,5 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά αγώνα.



-Οι Σίξερς υπέγραψαν για δύο χρόνια με 5,3 εκατ. δολάρια τον 24χρονο φόργουορντ Τρέντον Γουότφορντ.



-Οι Γκρίζλις συμφώνησαν για διετές εγγυημένο συμβόλαιο 4,5 εκατ. δολαρίων με τον Καμ Σπένσερ. Ο 25χρονος γκαρντ είχε 4,2 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα στο Μέμφις φέτος.



-Ο Πολ Ριντ παραμένει στους Πίστονς με 11 εκατ. δολάρια για δύο χρόνια. Ο 26χρονος σέντερ είχε 4,1 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.

