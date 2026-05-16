Μεταγραφική… συνάντηση Μπενίτεθ για Ράσιτς

Ο ατζέντης του 28χρονου χαφ, Ίγκορ Γκλούσεβιτς, φαίνεται να βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος φαίνεται να είναι θετικός στην προοπτική απόκτησης του παίκτη για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως έχει μία βασική παράμετρο. Η παραμονή του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, καθώς το μέλλον του Ισπανού τεχνικού παραμένει ορθάνοιχτο.

