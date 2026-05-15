Πρώτη αντίδραση μετά το σοκ για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Δύο μέρες μετά τον πολύ οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να ανασυνταχθεί και νίκησε εύκολα 99-75 τη Μύκονο Betsson, κάνοντας το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα playoffs του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν ορεξάτοι παρά τη φορτισμένη ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 31-9 και ουσιαστικά «καθάρισαν» από νωρίς τη νίκη, ξεσπώντας απέναντι στους ανήμπορους να αντιδράσουν Κυκλαδίτες, που γνώρισαν εύκολη ήττα στην πρώτη τους παρουσία στα playoffs.



Κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, που πήρε αρκετό χρόνο μετά από καιρό, ενώ 15 πόντους είχαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις. Θετικός με 11 πόντους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Προσπάθησαν για τους φιλοξενούμενους οι Τζάστιν Μπριγκς (19 πόντοι) και Ταϊρί Άπλμπι (16 πόντοι).

Το επόμενο παιχνίδι στη Μύκονο θα λάβει χώρα την Κυριακή (17/05, 15:15), με τον Παναθηναϊκό να θέλει να τελειώσει τη σειρά και να περάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο νικητής διασταυρώνεται με τον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται ήδη στην τετράδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Κώστας Σλούκας, καθώς και οι Κένεθ Φαρίντ (οστικό οίδημα) και Κέντρικ Ναν (σπασμός στον αυχένα), που έμειναν εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι δηλωμένος ακόμη στο εγχώριο ρόστερ ο Τζέντι Όσμαν. Ανησυχία για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, που αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά με τρίποντο του Τολιόπουλου και συνεχόμενους πόντους του Μήτογλου, για το γρήγορο 7-0. Ο Τολιόπουλος έβαλε άλλα δύο τρίποντα (13-0), με τον Άπλμπι να σκοράρει τους πρώτους πόντους της Μυκόνου με δικό του για το 13-3. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις από τον Έλληνα γκαρντ και τον Μήτογλου (17-7), με τον Καλαϊτζάκη να γράφει το 21-7. Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά (25-7), με τον Σορτς να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια για το 31-9 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μπριγκς μείωσε με σερί πόντους μετά από ωραίες επιθέσεις (31-13), με τον Καλαϊτζάκη να χτυπά στο ανοιχτό γήπεδο για το 34-13. Ο Ερμείδης σκόραρε από κοντά (34-15), πριν ο Γκριγκόνις και ο Χουάντσο ευστοχήσουν σε τρίποντα για το 40-17. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει, καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καμία απάντηση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ανοιχτό γήπεδο (46-21). Γκριγκόνις και Ερμείδης αντάλλαξαν τρίποντα (49-24), με τον Λιθουανό να πετυχαίνει ακόμη ένα για το 52-24. Ο Σαμοντούροφ ανέβασε τη διαφορά στους 30 πόντους (54-24), όμως ο Άπλμπι μείωσε αμέσως με επτά συνεχόμενους πόντους για το 56-31 του ημιχρόνου.

Οι πρώτοι πόντοι του δευτέρου ημιχρόνου ήρθαν από βολές του Γκριγκόνις (58-31), με τον Κάναντι να βάζει λέι απ για το 58-33. Ο Χέσον πέτυχε συνεχόμενους πόντους, με το γκολ φάουλ του Μπριγκς να ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 20 (60-41). Ο Μήτογλου με τον Τολιόπουλο απάντησαν (64-41), με τον Έλληνα φόργουορντ να καρφώνει για το 66-41. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε γωνιακό τρίποντο (69-41), με τον Μήτογλου να βάζει δύο βολές για το 71-41. Μπριγκς και Χέσον έδωσαν μερικές λύσεις στους φιλοξενούμενους (72-47), με τον Λεσόρ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 75-47. Ο Γκριγκόνις ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό (78-49), με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να καρφώνει για το 80-49. Ο Μουρ μείωσε με λέι απ (80-51), με τους Λεσόρ και Χέσον να διαμορφώνουν το 82-53 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μουρ σκόραρε με λέι απ (82-55), ενώ ο Χέσον έγραψε το 82-57 με φλόουτερ. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (85-57), ενώ το ματς έγινε τόσο ελεύθερο που μέχρι και ο Λεσόρ σούταρε από μακριά. Ο Μπριγκς στην άλλη πλευρά συνέχισε το καλό του δεύτερο ημίχρονο (85-59), με τον Μήτογλου να παραμένει «ζεστός», γράφοντας το 87-61 με σουτ μέσης απόστασης. Ο Σαμοντούροφ μπήκε ορεξάτος με τάπα στην άμυνα και τρίποντο στην επίθεση (90-61), με τον Μήτογλου να σκοράρει ξανά για το 92-63. Μπριγκς και Σιδηροηλίας έδωσαν κάποιες τελευταίες λύσεις στη Μύκονο, με τον Κουζέλογλου να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 96-67. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 99-75.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75.

