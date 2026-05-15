Μουντιάλ 2026: Ο Πιερό στις κλήσεις της Εθνικής Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής από τη Super League θα βρεθεί στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, μετά τον Λαφόν που είναι στις κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού

Μετά την κλήση του Αλμπάν Λαφόν στην Εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Super League θα βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026. Ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ κλήθηκε από τον προπονητή της Εθνικής Αϊτής και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του στα παιχνίδια με τη Σκωτία, το Μαρόκο και την Βραζιλία

Ο Πιερό έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν στη Ρίζεσπορ ως δανεικός, ενώ με την Εθνική του ομάδα έχει 33 γκολ σε 49 συμμετοχές. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Μουντιάλ 2026
