ΑΕΚ: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το φινάλε με Ολυμπιακό

Η Νέα Φιλαδέλφεια ζει ήδη σε ρυθμούς γιορτής, με την ΑΕΚ να κορυφώνει το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο «σφράγισε» μαθηματικά την προηγούμενη Κυριακή. Η πόλη έχει ντυθεί στα κιτρινόμαυρα, με σημαίες, κασκόλ και εικόνες τίτλων να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αντάξια της επιτυχίας.

Η αρχή γίνεται με ανοιχτή προπόνηση στην ALLWYN Arena, όπου οι φίλοι της ομάδας έχουν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στους πρωταθλητές. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως face painting και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Πλατεία του Αετού, ενώ η βραδιά πλαισιώνεται από μουσική και live performances, δίνοντας εορταστικό τόνο σε όλη την περιοχή.

Παράλληλα, η ΑΕΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο κοινωνικό της αποτύπωμα, με δράσεις όπως η εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League. Πρόκειται για την τελευταία «υποχρέωση» πριν από την απονομή του τροπαίου.

Η φιέστα της Κυριακής αναμένεται εντυπωσιακή, με πλήθος εκπλήξεων και ένα σκηνικό που έχει σχεδιαστεί ώστε να μείνει αξέχαστο στους φίλους της Ένωσης.

