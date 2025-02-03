Λογαριασμός
Πέρασε ιατρικά στη Μαδρίτη και υπογράφει στη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Ο Ισπανός άλλοτε άσος της Ρεάλ, της Παρί και της Σεβίλλης είναι χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο, όταν και έληξε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ανδαλουσίας

Μεξικό: Πέρασε ιατρικά και υπογράφει στη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Πανέτοιμος για την επιστροφή του στη δράση είναι ο Σέρχιο Ράμος.

Ο 38χρονος στόπερ πέρασε ιατρικά στη Μαδρίτη κι ετοιμάζεται να υπογράψει στη μεξικανική Μοντερέι.

Ο Ισπανός άλλοτε άσος της Ρεάλ, της Παρί και της Σεβίλλης είναι χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο, όταν και έληξε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Στη νέα του ομάδα θα είναι συμπαίκτης του Σέρχιο Κανάλες, ενώ προπονητής του θα είναι ο Μάρτιν Ντεμικέλις.

