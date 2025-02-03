Μεξικό: Πέρασε ιατρικά και υπογράφει στη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Πανέτοιμος για την επιστροφή του στη δράση είναι ο Σέρχιο Ράμος.



Ο 38χρονος στόπερ πέρασε ιατρικά στη Μαδρίτη κι ετοιμάζεται να υπογράψει στη μεξικανική Μοντερέι.



Ο Ισπανός άλλοτε άσος της Ρεάλ, της Παρί και της Σεβίλλης είναι χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο, όταν και έληξε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ανδαλουσίας.



Στη νέα του ομάδα θα είναι συμπαίκτης του Σέρχιο Κανάλες, ενώ προπονητής του θα είναι ο Μάρτιν Ντεμικέλις.

🎥 Sergio Ramos, cazado



🇲🇽 El defensa está listo para su aventura en Rayados



🏥 Está pasando en estos momento reconocimiento médico con su nuevo club en la clínica Olympia Quirón Salud



⚽ @jdelriomuradas pic.twitter.com/37eoVBSaD9 February 3, 2025

