Παναθηναϊκός: Επιστροφές και απουσίες για το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (05/02-19:30) τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στον οποίο ουσιαστικά θα κριθεί το τελευταία εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου η ΑΕΚ περιμένει τον νικητή.
Οι δύο «αιώνιοι» ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, αφού ο Τζούρισιτς άνοιξε το σκορ για τους «πρασίνους» στο 51ο λεπτό, αλλά ο Γιάρεμτσουκ μ’ ένα υπέροχο τέρμα ισοφάρισε στο 75′ για τους Πειραιώτες.
Ως αποτέλεσμα αυτού, η πρόκριση παραμένει απόλυτα ανοιχτή και για τους δύο, με τους «ερυθρολεύκους» να συγκεντρώνουν λίγο παραπάνω πιθανότητες, επειδή το ματς γίνεται στην έδρα τους.
