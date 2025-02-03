Παναθηναϊκός: «Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα για το γήπεδο, θα γίνει προσπάθεια για Χριστούγεννα 2026»

Τα προβλήματα που υπήρχαν και λύθηκαν, αναφορικά με το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού αλλά και τα πράγματα που κρατάει από τη σημερινή συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέγραψε ο Διονύσης Δεσύλλας στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Σε ό,τι αφορά στα σημερινά του γηπέδου στον Βοτανικό, κρατάμε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι θα γίνει προσπάθεια για να είναι έτοιμο τα Χριστούγεννα του 2026. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά κρατάμε την αισιοδοξία που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Λύθηκε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, άλλαξε και ένα θέμα που υπήρχε με την άδεια της πισίνας για το κολυμβητήριο του Ερασιτέχνη. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ξεκινάει η θεμελίωση μέσα στο μήνα, πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει αρχίσει και η θεμελίωση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Η κατασκευή τους διαρκεί λιγότερο, ούτως ή άλλως, οπότε τώρα πάμε για παράλληλη παράδοση. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο η Διπλή Ανάπλαση», σημείωσε μεταξύ άλλων.



Σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι ο ΟΦΗ «υπνώτισε» το «τριφύλλι» μετά το 0-1, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του ήταν εντυπωσιακή, με αδιανόητη πίεση και 4-5 κλασικές ευκαιρίες για γκολ, πέραν αυτών που σημείωσε.



Παράλληλα ο Δεσύλλας χαρακτήρισε τους Τετέ, Πελίστρι, Ιωαννίδη, Σφιντέρσκι, Τσέριν και Βαγιαννίδη ως κορυφαίους του σαββατιάτικου αγώνα για τον Παναθηναϊκό και έκανε ειδική μνεία στην παρουσία του δεύτερου στο αριστερό άκρο.



Ενώ εκτίμησε πως πέραν του Γέντβαϊ ούτε και ο Αράο θα προλάβει τη ρεβάνς των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.



Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.