Οι κορυφαίοι έχουν ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής!

Οι κορυφαίοι του 2024, οι πρωταγωνιστές της αθλητικής ζωής της χώρας μας θα παρελάσουν μέσα από τα Gazzetta Awards by bwin. Tα βραβεία που έγιναν θεσμός, θα σβήσουν δέκα κεράκια και το κορυφαίο στοιχηματικό brand θα είναι εκεί, για τρίτη διαδοχική χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός! Άλλωστε, η bwin έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον ελληνικό αθλητισμό με πράξεις που έκαναν τη διαφορά.

Το χρυσό άλμα του Τεντόγλου, η ευρωπαϊκή κούπα με το βλέμμα στον ελληνικό ουρανό από τα χέρια του Φορτούνη και του Μεντιλίμπαρ, η αποθέωση των Σλούκα, Αταμάν στο Βερολίνο, τα δάκρυα της Γκουντούρα που… λύγισαν μια ολόκληρη χώρα, το μαγικό σόλο της Πλατανιώτη που καθήλωσε το κοινό είναι στιγμές που στέκονται περήφανα στο μυαλό όλων των Ελλήνων.

Εικόνες που εκτόξευσαν το αθλητικό γόητρο της χώρας, αναμνήσεις που δε σβήνονται, στιγμές που πανηγυρίσαμε έξαλλα από το γήπεδο, τον καναπέ του σπιτιού μας, την καρέκλα του γραφείου μας. Το 2024 μας άφησε μια πλούσια παρακαταθήκη για το μέλλον, υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, σκόρπισε ενθουσιασμό και ανυπομονησία για αθλητικές στιγμές που θα μας καθηλώσουν ξανά!

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής το χιούμορ και η συγκίνηση αναμένεται να συνδυαστούν ξανά, ώστε η βραδιά να είναι μαγική. Τα βραβεία Gazzetta Awards by bwin για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών της χρονιάς αφορούν έξι κατηγορίες, του Αθλητή της Χρονιάς, της Αθλήτριας της Χρονιάς, της Ομάδας της Χρονιάς, του Προπονητή της Χρονιάς, του Αθλητή /Αθλήτριας με αναπηρία της Χρονιάς, αλλά και το Fair Play της χρονιάς.

Από τα Gazzetta Awards by bwin δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι συμμετοχές αθλητών από το χορηγικό πρόγραμμα της bwin «Team Future». Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο, η Ολυμπιονίκης, Δώρα Γκουντούρα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Άννα Ντουντουνάκη είναι ανάμεσα στις κορυφαίες για την Αθλήτρια της Χρονιάς.

Άλλωστε, το κορυφαίο στοιχηματικό brand στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, εντός κι εκτός Ελλάδας, θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του. Η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece, τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα στηρίξουμε τα Gazzetta Awards by bwin για 3η συνεχόμενη χρονιά. Ζήσαμε στιγμές μοναδικές τη χρονιά που πέρασε, η bwin είναι στο πλευρό των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, των ομάδων, των αθλητών και δεν θα μπορούσε να λείπει από τα βραβεία που αποτελούν θεσμό για την αθλητική οικογένεια της Ελλάδας. Ανυπομονούμε για τα αποτελέσματα μιας και συμμετέχουν και δικά μας παιδιά από το Team Future».

