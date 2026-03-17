Ο Φουρνιέ έκανε σμπαράλια τη Φενέρ και βάζει τον Ολυμπιακό στην πόρτα της τετράδας

Μέγας και ιστορικός Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε τεράστια νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Με τον Γάλλο σούπερ σταρ να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση σε επίπεδο Ευρωλίγκας με 36 πόντους και ισάριθμες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (!), οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν... σμπαράλια τη Φενέρ και με το εντυπωσιακό 104-87 πήραν το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην πεντάδα είδε τη Φενέρμπαχτσε να μπαίνει καλύτερα στο ματς και να προηγείται με 7-2 στο δίλεπτο, προτού δύο κλεψίματα και τέσσερις πόντους του Βεζένκοφ, αλλά και ένα γκολ-φάουλ του Ντόρσεϊ γράψουν το 9-7 ένα λεπτό αργότερα. Η περιφερειακή άμυνα ωστόσο των «ερυθρόλευκων» δεν ήταν εκείνη που θα έπρεπε για ένα τέτοιο ματς, με τους Τούρκους να ευστοχούν σε μαζεμένα τρίποντα και με μπροστάρη τον Μπιμπέροβιτς που είχε 3/3, να στέλνουν τη διαφορά στο 20-13 στο 6ο λεπτό.

Με τον Βεζένκοφ σε τρομερή κατάσταση να φτάνει γρήγορα-γρήγορα τους 12 προσωπικούς πόντους, οι γηπεδούχοι με ένα γρήγορο 8-0 σερί μείωσαν στον πόντο (19-20) στο 8ο λεπτό, την ώρα όπου η Φενέρ συνέχισε να σουτάρει με εντυπωσιακά νούμερα πίσω από τα 6,75μ., με το buzzer beater τρίποντο του Κόλσον να διαμορφώνει το 29-23 της περιόδου. Αξιοσημείωτο πως οι φιλοξενούμενοι μέτρησαν σε αυτό το διάστημα 6/10 τρίποντα.

Ό,τι δεν έκανε στην άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο το έκανε και με το παραπάνω στο δεύτερο το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα! Με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στη ρακέτα και γενικότερα την «ερυθρόλευκη» άμυνα να... μασά σίδερα, ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφερε το ματς στα δικά του μέτρα. Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα δεκάλεπτα της καριέρας του στην Ευρωλίγκα και να πετυχαίνει 15 πόντους στα πρώτα οκτώ λεπτά, οι Πειραιώτες ανέτρεψαν το σκορ και έφτασαν ακόμη και το +10 (46-36) στο 17ο λεπτό, χάρη στο εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 23-7!

Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά, αφού οι πρωταθλητές Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν μερικές λεπτομέρειες στο τελευταίο δίλεπτο και με επιμέρους σκορ 12-2 έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 48-46, με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να τελειώνουν το ημίχρονο με 17 και 12 πόντους αντίστοιχα.



Εντυπωσιακή ήταν η εκκίνηση του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου η είσοδος του ΜακΚίσικ αντί του Παπανικολάου, έδωσε περισσότερη ταχύτητα και σκληράδα στην άμυνα. Με πολυφωνία και προσεγμένες επιλογές στην επίθεση και την άμυνα σε υψηλά επίπεδα, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 12-0 σερί στα πρώτα 3,5 λεπτά της περιόδου για το +14 και το 60-46!

Έπειτα από το νωθρό της ξεκίνημα στην περίοδο, η Φενέρ ανέβασε στροφές και ισορρόπησε το παιχνίδι, βρίσκοντας δύσκολα καλάθια με το δίδυμο των Κόλσον και Μπόλντγουιν για το 65-58 και λίγο αργότερα το 67-61 στο 27ο λεπτό. Στο τελευταίο τρίλεπτο πριν το δεκάλεπτο, αμφότερες οι ομάδες βρήκαν μεγάλα σουτ, τόσο από μακριά όσο και κοντά, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το 30λεπτο στο +7 και το 74-67.



Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί ο Χόρτον-Τάκερ βρέθηκε στη... ζώνη του λυκόφωτος και με οκτώ μαζεμένους πόντους μείωσε στο 78-75, προτού ο Φουρνιέ με ένα τρίποντο «ανάσα» γράψει το 81-75 στο 32ο λεπτό. Μάλιστα ο Γάλλος σταρ ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά σε άμυνα και επίθεση με μπλοκ, κλεψίματα και πολύ δύσκολα καλάθια, πέτυχε 7 σερί πόντους για το 88-77 στο 36ο λεπτό!

Μάλιστα ο Φουρνιέ δεν έμεινε εκεί, αλλά έβαλε και άλλη... χρυσόσκονή στη νίκη του Ολυμπιακού και στην σπουδαία του εμφάνιση, καθώς με επττά ακόμη πόντους και ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα και άλλο ένα από τα 10 (!), έγραψε το τελικό 104-87 για τους «ερυθρόλευκους»!



Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.